THY'nin 16 Ağustos'ta yapılacak olan İstanbul-Tokyo seferleri Ampil Tayfunu nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi

15 Ağustos 2024 13:35 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 13:43

THY'de bilet fiyatları al yakıyor! Bu zamana kadarki en pahalı uçak bileti o ülkeye: Tam 235 bin TL

THY'de bilet fiyatları al yakıyor! Bu zamana kadarki en pahalı uçak bileti o ülkeye: Tam 235 bin TL

Türk Hava Yolları (THY), Japonya'da etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle açıklama yaptı.

THY'nin açıklamasının ardından vatandaşlar İstanbul-Tokyo ve Tokyo-İstanbul seferlerinin iptal edilip edilmeyeceğini merak etti.

THY JAPONYA SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

THY tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı ile Haneda Havalimanı arasındaki 198 sayılı sefer iptal edildi.

Ayrıca Haneda Havalimanı ile İstanbul Havalimanı arasındaki TK 199 sayılı uçuşun da karşılıklı olarak iptal edildiği açıklandı.

THY tarafından yolcuların uçuşları ile ilgili durumu ulaşarak öğrenmeleri istendi.

THY JAPONYA SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Japonya'nın başkenti Tokyo'da etkili olması beklenen Ampil Tayfunu nedeniyle Türkiye-Japonya arasında yapılacak olan seferler karşılıklı olarak iptal edildi.