TikTok Amerika'da yasaklandı mı

17 Ocak 2025 21:53 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:00

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un Çin merkezli ana şirketi ByteDance'in uygulamayı satması veya yasaklanmasını gerektiren yasayı onayladı. Bu karar, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek yasayla birlikte, yaklaşık 170 milyon Amerikalı TikTok kullanıcısını doğrudan etkileyecek. Yargıçların TikTok’un yasaklanmasına onay gerekçesi de belli oldu. Artık TikTok'un ABD'de faaliyet gösterebilmesi için Amerikan bir şirkete satılması gerekiyor.

TikTok ve Instagram kullananlar dikkat! Hiç beklemediğiniz bir zararı daha ortaya çıktı

TikTok ve Instagram kullananlar dikkat! Hiç beklemediğiniz bir zararı daha ortaya çıktı

ABD Yüksek Mahkemesi​, TikTok​'u satma ya da yasaklama yönündeki yasayı onayladı ve bu karar, uygulamanın geleceğini şekillendirecek.

TİKTOK AMERİKA​'DA YASAKLANDI MI?

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un yasaklanmasını veya ByteDance​'in uygulamayı bir Amerikan şirketine satmasını gerektiren yasayı onayladı. Yasanın 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu karar, TikTok'un ABD'de 170 milyon kullanıcısını etkileyecek ve uygulamanın ya satılması ya da ülkede yasaklanması gerektiği anlamına geliyor.

TikTok ve ByteDance, bu yasanın ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğini iddia ederek itirazda bulunmuştu. Ancak, mahkeme yasanın sadece ulusal güvenliği hedef aldığına karar verdi. Bu karar, uygulamanın ifade platformu olarak rolünü kabul etse de, TikTok'un Çin​ ile bağlantıları nedeniyle Amerikan verilerinin kötüye kullanımı ve propaganda risklerine dikkat çekti.

ABD'DE TİKTOK NEDEN YASAKLANDI?

ABD'de TikTok'un yasaklanma nedeni, ulusal güvenlik endişeleri olarak öne çıkıyor. Kongre, Çin'in TikTok üzerindeki etkisi ve veri güvenliği konusunda iki partinin desteğiyle bu yasayı geçirdi. ByteDance'in uygulama üzerindeki kontrolü ve veri toplama uygulamalarının, Amerikan verilerini riske atabileceği ve Çin'in propaganda faaliyetlerine olanak tanıyabileceği düşünülüyor.

Biden yönetimi, TikTok'un veri toplama yöntemlerinin ve Çin'in uygulama üzerindeki kontrolünün ciddi riskler oluşturduğunu belirtmişti. Yeni Başkan Donald Trump da son dönemde TikTok'un ABD'de faaliyet göstermesine izin verilebileceğine dair sinyaller vermişti. Ancak, mahkeme bu konuda net bir karar vererek, TikTok'un ya satılması ya da yasaklanması gerektiğine hükmetti.

TİKTOK ABD'DE NE ZAMAN YASAKLANACAK?

TikTok'un yasaklanma süreci, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek yasayla başlayacak.

TİKTOK'UN YASAKLANMA NEDENİ NEDİR?

TikTok'un yasaklanma nedeni, ulusal güvenlik endişeleri ve Çin'in uygulama üzerindeki etkisi ile veri güvenliği riskleri.