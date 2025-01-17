TikTok yasaklanacak mı? Mahkeme onayladı

17 Ocak 2025 22:33 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 22:36

ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok'un ana şirketi ByteDance'in uygulamayı satması veya ülkede yasaklanmasını gerektiren yasayı onayladı. Bu kritik karar, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek ve yaklaşık 170 milyon Amerikalı kullanıcıyı etkileyecek. Yasanın kabulü, Çin'in uygulama üzerindeki etkisi ve veri güvenliği endişelerine dayanıyor. Gelişme sonrası Türkiye'de de TikTok'un yasaklanıp yasaklanmayacağı konusu gündem oldu.

ABD​ Yüksek Mahkemesi, TikTok​'un kaderini belirleyen yasayı oy birliğiyle onayladı. Şimdi gözler, uygulamanın ABD'deki geleceğine çevrilmiş durumda.

TİKTOK TÜRKİYE​'DE YASAKLANACAK MI?

Şu an için Türkiye'nin TikTok'u yasaklaması gibi bir durum söz konusu değil. TikTok'un ABD'de yasaklanması, ABD'nin ulusal güvenlik ve veri gizliliği endişelerine dayanıyor. Türkiye'de ise bu konuda bir gündem ya da resmi açıklama bulunmamaktadır. Dolayısıyla, TikTok'un Türkiye'de yasaklanacağına dair herhangi bir belirti yok.

Bu yasağın ABD'ye özgü bir karar olduğunu belirtmekte fayda var. Türkiye'de TikTok'un yasaklanması ile ilgili herhangi bir mevzuat ya da tartışma yoktur. Ancak, global düzeydeki bu tür gelişmeler, diğer ülkelerin de benzer kararlar alabileceği konusunda spekülasyonlara yol açabilir.

TİKTOK NEREDE YASAKLANDI?

TikTok, ABD'de yasaklanma kararıyla karşı karşıya. ABD Yüksek Mahkemesi, ByteDance'in TikTok'u bir Amerikan şirketine satmasını veya ülke çapında yasaklanmasını gerektiren yasayı onayladı. Bu karar, TikTok'un ABD'deki 170 milyon kullanıcısını doğrudan etkileyecek.

TİKTOK KAPATILACAK MI?

TikTok, ABD'de yasaklanabilir ya da ByteDance tarafından bir Amerikan şirketine satılabilir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, TikTok'un ABD'de kapatılma olasılığı belirmiştir fakat satış süreci de bir alternatif sunuyor. Satış işlemleri aylar sürebileceğinden, TikTok'un hemen kapatılması beklenmiyor.

TİKTOK ABD'DE NE ZAMAN YASAKLANACAK?

TikTok'un ABD'de yasaklanması, 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesi beklenen yasayla gerçekleşecek.

TİKTOK TÜRKİYE'DE KAPATILACAK MI?

Şu an için Türkiye'de TikTok'un yasaklanmasına ilişkin bir gündem veya resmi açıklama bulunmamaktadır.

TİKTOK'UN YASAKLANMA NEDENİ NE?

TikTok'un yasaklanma nedeni, Çin'in uygulama üzerindeki etkisi ve veri güvenliği endişeleridir.