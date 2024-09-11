TikTok'ta bağlantı sorunları yaşandı, kullanıcılar erişim engeli geldiğini düşündü

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 17:41 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:45

Sosyal medya platformu olan Tiktok'ta bugün bağlantı sorunları yaşanıyor. Akşama doğru uygulamaya girmek isteyenler teknik arıza ile karşılaşınca kapandı mı, erişim engeli mi geldi sorularını gündeme getirdi.

Video paylaşma uygulaması olan TikTok'ta bugün bazı teknik sorunlar meydana geldi. Giriş esnasında sorun yaşayanlar çöktü mü, neden açılmıyor merak ediyordu. TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 11 EYLÜL? Uygulamada bazı erişim sorunları meydana geldi. Kısa sürede düzelmesi beklenirken herhangi bir erişim engeli durumu bulunmuyor. Neden açılmadığına dair araştırmalara başlayan kullanıcılar TikTok'un normale döneceği zamanı bekliyor. Ekipten henüz bir açıklama gelmezken teknik arızanın kısa sürede giderilmesi bekleniyor. TİKTOK KAPANDI MI, YASAKLANDI MI? Bugün giriş yaparken sorun yaşanmasının ardından kullanıcılar sosyal medya hesaplarında erişim engeli hakkında paylaşımda bulunurken engel gibi bir durum bulunmuyor. Uygulamada teknik bir arıza yaşanırken kısa sürede normale dönmesi bekleniyor.