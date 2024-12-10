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Tip-1 diyabet nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sensör cihazı desteğini açıkladı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
10 Aralık 2024 10:33 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:36
Tip-1 diyabet nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sensör cihazı desteğini açıkladı

Tip-1 diyabet hastalığı, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izleme cihazları SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Kabine Toplantısı​'nın ardından yaptığı açıklamada "Artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.

TİP-1 DİYABET NEDİR?

Tip-1 diyabet, pankreastaki insülin üreten beta hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayarak yok edilmesi veya yeterli insülin üretmemesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. 

Şeker hastalığının tip-1 türü genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar. Bu hastalık vücudun insülin üretimini tamamen durdurması sonucu oluşur ve ömür boyu insülin tedavisi gerektirir.

Tip-1 diyabet nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sensör cihazı desteğini açıkladı - 1. Resim

TİP-1 DİYABET NEDEN OLUR?

Tip-1 diyabet hastalığının oluşma nedenleri arasında bağışıklık sistemi bozukluğu, genetik, viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler ve otoimmün hastalıklar yer alır.

TİP-1 DİYABET BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan tip-1 diyabet hastalığının belirtileri şu şekildedir;

Sık idrara çıkma
Aşırı susama ve su tüketimi
Normalden fazla açlık
Kilo kaybı
Yorgunluk
Görme bulanıklığı

İlerleyen dönemlerdeki belirtiler ise şu şekildedir;

Ağızda aseton kokusu
Kusma
Karın ağrısı
Bilinç kaybı
Renk solması

TİP-1 DİYABET HASTALARINA AKILLI SENSÖR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Buna göre; 18 yaş altındaki şeker hastası çocuklara akıllı sensör SGK tarafından ödenecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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