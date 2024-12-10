Tip-1 diyabet nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sensör cihazı desteğini açıkladı
Tip-1 diyabet hastalığı, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izleme cihazları SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.
TİP-1 DİYABET NEDİR?
Tip-1 diyabet, pankreastaki insülin üreten beta hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayarak yok edilmesi veya yeterli insülin üretmemesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır.
Şeker hastalığının tip-1 türü genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar. Bu hastalık vücudun insülin üretimini tamamen durdurması sonucu oluşur ve ömür boyu insülin tedavisi gerektirir.
TİP-1 DİYABET NEDEN OLUR?
Tip-1 diyabet hastalığının oluşma nedenleri arasında bağışıklık sistemi bozukluğu, genetik, viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler ve otoimmün hastalıklar yer alır.
TİP-1 DİYABET BELİRTİLERİ NELER?
Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan tip-1 diyabet hastalığının belirtileri şu şekildedir;
Sık idrara çıkma
Aşırı susama ve su tüketimi
Normalden fazla açlık
Kilo kaybı
Yorgunluk
Görme bulanıklığı
İlerleyen dönemlerdeki belirtiler ise şu şekildedir;
Ağızda aseton kokusu
Kusma
Karın ağrısı
Bilinç kaybı
Renk solması
TİP-1 DİYABET HASTALARINA AKILLI SENSÖR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.
Buna göre; 18 yaş altındaki şeker hastası çocuklara akıllı sensör SGK tarafından ödenecek.