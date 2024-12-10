Tip-1 diyabet nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan sensör cihazı desteğini açıkladı

10 Aralık 2024 10:33 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 10:36

Tip-1 diyabet hastalığı, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla gündeme geldi. Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensörlü glikoz izleme cihazları SGK tarafından geri ödeme kapsamına alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan​, Kabine Toplantısı​'nın ardından yaptığı açıklamada "Artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.

TİP-1 DİYABET NEDİR?

Tip-1 diyabet, pankreastaki insülin üreten beta hücrelerinin bağışıklık sistemi tarafından saldırıya uğrayarak yok edilmesi veya yeterli insülin üretmemesi sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır.

Şeker hastalığının tip-1 türü genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar. Bu hastalık vücudun insülin üretimini tamamen durdurması sonucu oluşur ve ömür boyu insülin tedavisi gerektirir.

TİP-1 DİYABET NEDEN OLUR?

Tip-1 diyabet hastalığının oluşma nedenleri arasında bağışıklık sistemi bozukluğu, genetik, viral enfeksiyonlar, çevresel faktörler ve otoimmün hastalıklar yer alır.

TİP-1 DİYABET BELİRTİLERİ NELER?

Genellikle çocukluk ve gençlik döneminde başlayan tip-1 diyabet hastalığının belirtileri şu şekildedir;

Sık idrara çıkma

Aşırı susama ve su tüketimi

Normalden fazla açlık

Kilo kaybı

Yorgunluk

Görme bulanıklığı

İlerleyen dönemlerdeki belirtiler ise şu şekildedir;

Ağızda aseton kokusu

Kusma

Karın ağrısı

Bilinç kaybı

Renk solması

TİP-1 DİYABET HASTALARINA AKILLI SENSÖR ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Artık 15 yaş altındaki Tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izleme cihazlarını geri ödeme kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Buna göre; 18 yaş altındaki şeker hastası çocuklara akıllı sensör SGK tarafından ödenecek.