TMO fındık fiyatları 2025! Giresun, Levant, Sivri fındık ne kadar oldu?

Fındık hasat sezonu başlarken TMO fındık fiyatlarının güncel hali de araştırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanması beklenen Giresun, Sivri, Ordu fındık fiyatlarında bekleyiş devam ediyor.

TMO FINDIK FİYATLARI GÜNCEL 2025

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından henüz fındık fiyatları duyurulmadı. 2025 fındık fiyatlarının güncel tutarının kısa süre içerisinde paylaşılması tahmin ediliyor. 2024-2025 sezonununda Levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL, Sivri fındık için 125 TL olarak belirlenmişti. 2025 güncel fındık fiyatları bekleniyor.

FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni sezon alım fiyatlarının açıklaması bekleniyor. Hasat sezonunun başlamasına kısa süre kalmasıyla beraber fındık fiyatlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

FINDIK GEÇEN SENE NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada 2024-25 sezonunda Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg olarak açıklanmıştı.