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 | Sumru Tarhan

TMO fındık fiyatları 2025! Giresun, Levant, Sivri fındık ne kadar oldu?

TMO fındık fiyatları 2025 yılında yeniden gündemde. Fındık üretiminde hasat zamanı başlarken 2025 fındık fiyatları da merak edildi. Giresun, Ordu, Levant fındık fiyatları geçen sene Giresun kalite fındık 132 TL, Levant kalite fındık 130 TL olarak belirlenmişti.

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TMO fındık fiyatları 2025! Giresun, Levant, Sivri fındık ne kadar oldu?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 14:39

Fındık hasat sezonu başlarken fındık fiyatlarının güncel hali de araştırıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanması beklenen Giresun, Sivri, Ordu fındık fiyatlarında bekleyiş devam ediyor.

TMO FINDIK FİYATLARI GÜNCEL 2025

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından henüz duyurulmadı. 2025 fındık fiyatlarının güncel tutarının kısa süre içerisinde paylaşılması tahmin ediliyor. 2024-2025 sezonununda Levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için 132 TL, Sivri fındık için 125 TL olarak belirlenmişti. 2025 güncel fındık fiyatları bekleniyor.

TMO fındık fiyatları 2025! Giresun, Levant, Sivri fındık ne kadar oldu?

FINDIK FİYATLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yeni sezon alım fiyatlarının açıklaması bekleniyor. Hasat sezonunun başlamasına kısa süre kalmasıyla beraber fındık fiyatlarının da önümüzdeki günlerde açıklanması tahmin ediliyor.

TMO fındık fiyatları 2025! Giresun, Levant, Sivri fındık ne kadar oldu?

FINDIK GEÇEN SENE NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada 2024-25 sezonunda Levant kalite için 130 TL/kg, Giresun kalite için 132 TL/kg, Sivri çeşit için ise 125 TL/kg olarak açıklanmıştı.

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ETİKETLER
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#2025 Fındık Fiyatları
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#Aktüel
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