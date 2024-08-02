TMO tarafından Giresun ve Levant kalite 2024 fındık alım fiyatları ve destekleri açıklandı

02 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 11:42

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden 2 Ağustos Cuma günü yaptığı duyuruya göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kabuklu fındık alım fiyatı belirlendi.

Fındık alım fiyatlarının yanı sıra bakanlığın üreticilere vereceği ücretler de belli oldu.

FINDIK ALIM FİYATLARI 2024 NE KADAR OLDU?

TMO tarafından açıklanan bilgilere göre fındığın kilogramı yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre Levant kalite için 130 TL, Giresun kalite için ise 132 TL olacak.

FINDIK ALIM DESTEĞİ NE KADAR?

Bakanlığın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte birlikte fındık alım fiyatları Levent kalite için kilogram başında 133 TL, Giresun kalite için ise 135 TL olacak.

Ayrıca randımanlı fındığa 1,30 TL/Kg ilave fiyat verecek.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024/2025 dönemi kabuklu fındık alım fiyatları belirlendi.

Belirlenen fiyatlar, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla, hasat dönemi öncesinde aşağıdaki gibi kararlaştırılmıştır.

2024/2025 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları; %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Levant kalite için 130 TL/Kg

Giresun kalite için 132 TL/Kg, olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın üreticilere vereceği alan bazlı destek, mazot ve gübre desteği ile birlikte düşünüldüğünde ise levant kalite için ortalama fiyat 133 TL/Kg, Giresun kalite için ise 135 TL/Kg olacaktır.

Ayrıca yüksek randımanlı fındığa (50 randımanın üzerindeki her +1 randıman için) 1,30 TL/Kg ilave fiyat verilecektir.

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Üreticilerimiz 12 Ağustos'tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi ve e-devlet üzerinden randevularını alabilecektir.

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos'ta başlanacak olup, alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimizin TMO'ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun.​"

FINDIK ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kabuklu fındık alımlarına 19 Ağustos 2024 tarihinde başlanacak.

LEVANT KALİTE FINDIK NEDİR?

Giresun kalite fındığın üretim bölgesinin dışında kalan yerlerde üretilen tüm fındıklar Levant kalite olarak isimlendirilir.