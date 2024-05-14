TOGG, 2025 yılının başlarında Almanya'da satışa sunulacak

14 May 2024 19:58 - Güncelleme : 14 May 2024 20:01

Türkiye'nin yerli otomobili, uzun bir bekleyişin ardından Almanya'da satışa çıkıyor.

Son açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı.

Kacır, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, TOGG'un 2025 yılının başlarında Almanya'da tüketicilerle buluşacağını müjdeledi.

TOGG'un sektörde dönüşümü öncülük ettiğini ve Türkiye'nin önemli bir batarya üretim üssü olacağını belirtti.

Kacır, "Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı. Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri." dedi.

TOGG'un Almanya'daki çıkışıyla birlikte, Las Vegas'ta tanıtılan fastback modeli T10F'in de piyasaya sunulacağı duyuruldu.