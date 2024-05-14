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TOGG, 2025 yılının başlarında Almanya'da satışa sunulacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 19:58 - Güncelleme : 14 May 2024 20:01
TOGG, 2025 yılının başlarında Almanya&#039;da satışa sunulacak

Türkiye'nin otomobili TOGG, 2025 yılının başlarında Almanya'da satışa sunulmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde...

Türkiye'nin yerli otomobili, uzun bir bekleyişin ardından Almanya'da satışa çıkıyor.

Son açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptı.

Kacır, TRT Haber'e yaptığı açıklamada, TOGG'un 2025 yılının başlarında Almanya'da tüketicilerle buluşacağını müjdeledi.

TOGG, 2025 yılının başlarında Almanya'da satışa sunulacak - 1. Resim

TOGG'un sektörde dönüşümü öncülük ettiğini ve Türkiye'nin önemli bir batarya üretim üssü olacağını belirtti.

Kacır, "Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı. Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri." dedi.

TOGG'un Almanya'daki çıkışıyla birlikte, Las Vegas'ta tanıtılan fastback modeli T10F'in de piyasaya sunulacağı duyuruldu.

Kaynak: TGRT Haber
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