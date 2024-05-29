Togg T10X sahipleri, Türk Hava Yolları ile indirimli uçacak

29 May 2024 17:06 - Güncelleme : 29 May 2024 17:08

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) ve dünyanın önde gelen hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları, bugün heyecan verici bir duyuru yaptı.

Ortaklık, Togg'un elektrikli SUV modeli T10X'in sahiplerine yönelik avantajlar içeriyor.

Bu iş birliği kapsamında, belirli koşulları yerine getiren T10X sahipleri Miles&Smiles milleri kazanabilecekler.

Yeni uygulama, T10X sahiplerinin araçlarıyla katettikleri her 5000 kilometrede 500 statü mili ve 500 mil kazanmalarını sağlıyor.

Togg’un açıklamasında, "Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, mobilite deneyiminizi yeni bir boyuta taşıyoruz. T10X ayrıcalığı artık göklerde de sizinle olacak," ifadeleri yer aldı.