TOGG T10X Temmuz 2024 fiyat listesine göre standart menzil 1.432.600 TL'den satılacak

08 Temmuz 2024 13:48 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 14:10

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan bilgilere göre 2024 yılı Ocak-Haziran aylarında TOGG satış adeti 13 bin 21'e ulaştı.

Yılın ilk yarısında en çok satanlar listesinde 14'üncü sırada yer alan yerli otomobilin satışı geçen yıla göre 14 kat arttı.

TOGG T10X'in 2024 Temmuz ayı güncellenen fiyat listesi ise belli oldu.

Vatandaşlar tarafından yerli otomobilin yeni fiyatları merak ediliyor.

2024 TOGG T10X FİYATI NE KADAR?

TOGG T10X modelinin Temmuz 2024 fiyat listesine göre V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.432.600 TL'den satılacak.

V1 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.673.000 TL olarak açıklanırken V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.823.000 TL olarak açıklandı.

TOGG T10X ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Motor Gücü: 160 kW - Beygir Gücü: 218 HP - Tork:350 Nm

Azami Hız: 180 km/s - 0-100km/s: 7.8 saniye

Ağırlık: 2126 kg

Bagaj Hacmi: 441 litre

Ortalama Yakıt Tüketimi: 19.9 kWh/100km

Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous