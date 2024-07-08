TOGG T10X Temmuz 2024 fiyat listesine göre standart menzil 1.432.600 TL'den satılacak
TOGG 2024 yılının temmuz ayı fiyat listesi paylaşıldı. Yerli otomobil TOGG T10X'in standart menzilli versiyonunun fiyatı 1.432.600 TL oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan bilgilere göre 2024 yılı Ocak-Haziran aylarında TOGG satış adeti 13 bin 21'e ulaştı.
Yılın ilk yarısında en çok satanlar listesinde 14'üncü sırada yer alan yerli otomobilin satışı geçen yıla göre 14 kat arttı.
TOGG T10X'in 2024 Temmuz ayı güncellenen fiyat listesi ise belli oldu.
Vatandaşlar tarafından yerli otomobilin yeni fiyatları merak ediliyor.
2024 TOGG T10X FİYATI NE KADAR?
TOGG T10X modelinin Temmuz 2024 fiyat listesine göre V1 RWD Standart Menzil versiyonu 1.432.600 TL'den satılacak.
V1 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.673.000 TL olarak açıklanırken V2 RWD Uzun Menzil versiyonu ise 1.823.000 TL olarak açıklandı.
TOGG T10X ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Motor Gücü: 160 kW - Beygir Gücü: 218 HP - Tork:350 Nm
Azami Hız: 180 km/s - 0-100km/s: 7.8 saniye
Ağırlık: 2126 kg
Bagaj Hacmi: 441 litre
Ortalama Yakıt Tüketimi: 19.9 kWh/100km
Motor Türü: Permanent Magnet Synchronous