TOGG’un yeni fiyatı ne kadar olacak?

İstanbul
Türk aile yapısına uygun olarak geniş şekilde tasarlanan yerli ve milli TOGG T10X'e Özel Tüketim Vergisi nedeniyle zam gelmesi bekleniyor.
Son alınan kararlarla birlikte TOGG T10X'in ÖTV'si yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı.
Eski fiyatın üzerinden sadece yeni ÖTV hesaplanırsa TOGG T10X fiyatları şöyle olacak:
Ayrıca yakında yollara çıkması beklenen 4 çeker TOGG T10X 4More'un yüksek ÖTV diliminde bulunması bekleniyor.
Fiyatlara ek zam yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.
TOGG'un resmi olarak yeni fiyatlarını açıklamamasının sebebinin, sedan model T10F'in satış listelerine dâhil edilmesi beklentisini ortaya çıkarıyor.
T10F'in Haziran, Temmuz aylarında satışa çıkması bekleniyordu ancak bu konuda yeni bir açıklama yapılmadı.