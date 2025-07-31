TOGG’un yeni fiyatı ne kadar olacak?

Türk aile yapısına uygun olarak geniş şekilde tasarlanan yerli ve milli TOGG T10X'e Özel Tüketim Vergisi nedeniyle zam gelmesi bekleniyor.

Son alınan kararlarla birlikte TOGG T10X'in ÖTV'si yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı.

TOGG’UN YENİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Eski fiyatın üzerinden sadece yeni ÖTV hesaplanırsa TOGG T10X fiyatları şöyle olacak:

V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin TL’den 1 milyon 636 bin 363 TL’ye,

V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin TL’den, 1 milyon 909 bin 89 TL’ye,

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin TL’den, 2 milyon 79 bin 543 TL’ye çıkacak.

Ayrıca yakında yollara çıkması beklenen 4 çeker TOGG T10X 4More'un yüksek ÖTV diliminde bulunması bekleniyor.

Fiyatlara ek zam yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

TOGG'un resmi olarak yeni fiyatlarını açıklamamasının sebebinin, sedan model T10F'in satış listelerine dâhil edilmesi beklentisini ortaya çıkarıyor.

T10F'in Haziran, Temmuz aylarında satışa çıkması bekleniyordu ancak bu konuda yeni bir açıklama yapılmadı.