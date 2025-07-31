Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

TOGG’un yeni fiyatı ne kadar olacak?

TOGG'un yeni Özel Tüketim Vergisi'yle satışa sunulacağı fiyatı merak konusu olurken, yeni zam gelip gelmeyeceği henüz belli değil.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOGG’un yeni fiyatı ne kadar olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 17:31

Türk aile yapısına uygun olarak geniş şekilde tasarlanan yerli ve milli 'e Özel Tüketim Vergisi nedeniyle zam gelmesi bekleniyor.

Son alınan kararlarla birlikte TOGG T10X'in ÖTV'si yüzde 10'dan yüzde 25'e çıktı.

TOGG’un yeni fiyatı ne kadar olacak?

TOGG’UN YENİ FİYATI NE KADAR OLACAK?

Eski fiyatın üzerinden sadece yeni ÖTV hesaplanırsa TOGG T10X fiyatları şöyle olacak:

  • V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 440 bin TL’den 1 milyon 636 bin 363 TL’ye,
  • V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 680 bin TL’den, 1 milyon 909 bin 89 TL’ye,
  • V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 830 bin TL’den, 2 milyon 79 bin 543 TL’ye çıkacak.

Ayrıca yakında yollara çıkması beklenen 4 çeker TOGG T10X 4More'un yüksek ÖTV diliminde bulunması bekleniyor.

Fiyatlara ek zam yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

TOGG'un resmi olarak yeni fiyatlarını açıklamamasının sebebinin, sedan model T10F'in satış listelerine dâhil edilmesi beklentisini ortaya çıkarıyor.

T10F'in Haziran, Temmuz aylarında satışa çıkması bekleniyordu ancak bu konuda yeni bir açıklama yapılmadı.

Sıkça Sorulan Sorular

TOGG T10X 4More farkı ne?
Bu araç T10X modelin çift motorlu ve 4 çeker versiyonu olacak.
ETİKETLER
#togg
#t10x
#yerli otomobil
#elektrikli araçlar
#Ötv Zam
#4more
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.