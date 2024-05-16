TOGG’un yeni modeli T10F ve T10X karşılaştırması, özellikleri ve fiyat

16 May 2024 17:13 - Güncelleme : 16 May 2024 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TOGG'a yakın markaj! T10F'i en ince ayrıntısına kadar inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TOGG'a yakın markaj! T10F'i en ince ayrıntısına kadar inceledi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, yeni modeli T10F ile tekrar karşımıza çıkıyor.

T10F’in fiyatı, menzili ve teknik özellikleri merak konusu.

Peki, bu yeni model ne zaman satışa sunulacak ve kaç TL olacak? İşte T10F ve T10X modellerinin karşılaştırması.

TOGG’un ikinci modeli olan T10F, 2019 yılında fikir olarak tanıtılmıştı.

Las Vegas’ta tanıtılan ve 2025 Mart ayında satışa sunulması beklenen Togg T10F, Türkiye’nin en uzun menzilli elektrikli aracı olacak.

Genel olarak benzer tarzda hayatı kolaylaştıran Togg modelleri arasında belirgin farklar var.

Togg T10F modeli fastback tarzında, T10X modeli ise SUV tarzında olması en belirgin farklılıklardan biri.

Menzil ve Performans:

T10X: 314 km menzile sahip ve en hızlı modeli 100 km hıza 4.8 saniyede ulaşıyor.

314 km menzile sahip ve en hızlı modeli 100 km hıza 4.8 saniyede ulaşıyor. T10F: 530 km menzile sahip ve en hızlı modeli 100 km hıza 4.6 saniyede ulaşıyor.

Kapı Sayısı:

T10X: 5 kapılı.

5 kapılı. T10F: 4 kapılı.

Batarya Kapasitesi:

T10X: 52.4 kW/sa batarya kapasitesine sahip.

52.4 kW/sa batarya kapasitesine sahip. T10F: 88.5 kW/sa batarya kapasitesine sahip.

Togg T10F'un fiyatı henüz duyurulmadı.

Genel özellikleri benzer olan bu iki Togg modeli de alıcıların ilgisini çekecek nitelikte.