Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Tokat deprem yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde

Tokat depreminde yıkılan bina var mı, ölü ve yaralı var mı sorularının cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre saat 03.35'te Tokat'ın Niksar ilçesi merkezli deprem meydana geldi. 5,5 büyüklüğünde yaşanan sarsıntının 6,37 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Tokat Valiliği tarafından yaşanan depremin ardından okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen depremin ardından yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Tokat deprem yıkım var mı, ölen ve yaralanan var mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tokat deprem yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 09:28

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan deprem vatandaşları endişelendirdi. 12 Şubat 2026 Perşembe gününü 13 Şubat 2026 Cuma gününe bağlayan gece saat 03.35 sıralarında yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. tarafından aktarılan bilgilere göre deprem 5.5 büyüklüğünde oldu ve 6.37 kilometre derinlikte meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Tokat deprem yıkım var mı, yıkılan bina var mı sorularının cevapları araştırılıyor.

Tokat deprem yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde

TOKAT DEPREM YIKIM VAR MI?

Tokat'ta yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun olmadığı yetkililer tarafından aktarıldı. Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakında takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun." ifadeleri yer aldı.

Tokat deprem yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde

TOKAT'TA OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Tokat'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi özel ve örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Tokat deprem yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde
ETİKETLER
#afad
#okullar tatil
#Deprem Hasar
#Tokat Depremi
#Niksar Deprem
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.