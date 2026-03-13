Tokat deprem yıkım var mı? Yıkılan bina olup olmadığı gündemde

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşanan deprem vatandaşları endişelendirdi. 12 Şubat 2026 Perşembe gününü 13 Şubat 2026 Cuma gününe bağlayan gece saat 03.35 sıralarında yaşanan sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre deprem 5.5 büyüklüğünde oldu ve 6.37 kilometre derinlikte meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Tokat deprem yıkım var mı, yıkılan bina var mı sorularının cevapları araştırılıyor.

TOKAT DEPREM YIKIM VAR MI?

Tokat'ta yaşanan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun olmadığı yetkililer tarafından aktarıldı. Tokat Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakında takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun." ifadeleri yer aldı.

TOKAT'TA OKULLAR 1 GÜN SÜREYLE TATİL EDİLDİ

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre deprem nedeniyle Tokat'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi özel ve örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında okullar 1 gün süreyle tatil edildi.