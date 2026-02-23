Tokat iftar çadırı yerleri 2026! Erbaa, Niksar, Turhal, Zile iftar çadırı nerede kurulacak?

Tokat Erbaa, Niksar, Turhal, Zile iftar çadırı nerede kurulacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tokat Belediyesi tarafından dört farklı noktada iftar sofralarının kurulacağı açıklandı. Ramazan ayı boyunca kurulacak olan iftar sofralarında vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında iftar sofrasının kurulacağı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Tokat iftar çadırı yerleri araştırılmaya başlandı.

TOKAT İFTAR ÇADIRI YERLERİ 2026

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre 2024 yılından itibaren geleneksel hale gelen Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında bu yıl 81 ilde 151 noktada iftar sofrası kurulacak. Yapılan duyuruya göre Tokat'ta Gülbahar Hatun İmareti'nde Ramazan ayı boyunca iftar verilecek.

Tokat Belediyesi tarafından ise iftar sofralarının kurulacağı yerler şöyle:

Eski Kız Meslek Lisesi

Hıdırlık Köprüsü yanı

Ercins Otopark altı Tokat Belediyesi Düğün Salonu'nda

Terminal karşısında yer alan Ramazan Etkinlik Çadırı

TOKAT RAMAZAN ETKİNLİKLERİ 2026

Tokat'ta iftar sofralarının yanı sıra Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak olan etkinlikler 18 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Etkinlikler belirlenen günlerde Tokat Belediyesi Otobüs Terimanli Karşısı'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Tokat Belediyesi tarafından açıklanan etkinlik takvimi şöyle: