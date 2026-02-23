Tokat iftar çadırı yerleri 2026! Erbaa, Niksar, Turhal, Zile iftar çadırı nerede kurulacak?

Kategoriler
Tokat Erbaa, Niksar, Turhal, Zile iftar çadırı nerede kurulacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Tokat Belediyesi tarafından dört farklı noktada iftar sofralarının kurulacağı açıklandı. Ramazan ayı boyunca kurulacak olan iftar sofralarında vatandaşlar ücretsiz olarak oruçlarını açabilecekler. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından da geleneksel Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında iftar sofrasının kurulacağı duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Tokat iftar çadırı yerleri araştırılmaya başlandı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre 2024 yılından itibaren geleneksel hale gelen Vakıf İftar Buluşmaları kapsamında bu yıl 81 ilde 151 noktada iftar sofrası kurulacak. Yapılan duyuruya göre Tokat'ta Gülbahar Hatun İmareti'nde Ramazan ayı boyunca iftar verilecek.
Tokat Belediyesi tarafından ise iftar sofralarının kurulacağı yerler şöyle:
Eski Kız Meslek Lisesi
Hıdırlık Köprüsü yanı
Ercins Otopark altı Tokat Belediyesi Düğün Salonu'nda
Terminal karşısında yer alan Ramazan Etkinlik Çadırı
Tokat'ta iftar sofralarının yanı sıra Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler de gerçekleştirilecek. 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak olan etkinlikler 18 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Etkinlikler belirlenen günlerde Tokat Belediyesi Otobüs Terimanli Karşısı'nda saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Tokat Belediyesi tarafından açıklanan etkinlik takvimi şöyle: