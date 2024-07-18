Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü, Bilecik'te doğdu

18 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:43

18 Temmuz günü yayımlanan Resmi Gazete'ye göre yeni atamalar gerçekleşti.

Valiliklerde yapılan görev değişikliklerinin ardından Tokat Valiliğine Abdullah Köklü atandı.

Vatandaşlar tarafından Abdullah Köklü'nün hayatı, kariyeri ve aslen nereli olduğu merak ediliyor.

YENİ TOKAT VALİSİ ABDULLAH KÖKLÜ KİMDİR?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dünyaya gelen Abdullah Köklü, ilköğretimini ise Balıkesir ve Kocaeli'de gördü.

Ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayan Abdullah Köklü, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı.

2003 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Kocaeli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Vilayet stajını Kocaeli Valiliğinde, Teftiş stajını Rize'de, Kaymakam Refikliği stajını ise Sakarya-Akyazı'da yaptı.

Stajlarının ardından Bursa'nın Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptı.

2007 yılında ise bir yıl süreyle İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere-Liecester Üniversitesine gönderildi.

Türkiye'ye döndükten sonra Ankara'da kamu diplomasisi ve 93 Dönem Kaymakamlık kursunu bitirdi.

Abdullah Köklü'nün aldığı görevler ve yılları ise şöyle:

2009-2011 yıllarında Afyonkarahisar- Hocalar Kaymakamlığı,

2011-2013 yıllarında Artvin- Şavşat Kaymakamlığı,

2013-2016 yıllarında ise Bingöl- Genç Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılı Aralık ayındaki Kararname ile İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Başkan yardımcısı olarak atanan Abdullah Köklü, geçici görevle Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Köydes ve Özel İdareler biriminde görev aldı.

2017-2022 tarihleri arasında Çanakkale İli Vali Yardımcılığı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

12 Ağustos 2022 tarihi itibariyle Bakırköy Kaymakamlığı görevine atandı.

ABDULLAH KÖKLÜ NERELİ?

Abdullah Köklü aslen Ankara Nallıhanlıdır.

ABDULLAH KÖKLÜ EVLİ Mİ?

Abdullah Köklü evli ve iki çocuk babasıdır.