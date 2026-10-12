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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:27

Tokat ve Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 13 Ekim Şanlıurfa ve Tokat’ta okulların tatil durumu!

Tokat ve Şanlıurfa’da 13 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil olup olmadığı, veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Tokat’ta 9 Ekim Cuma akşamından itibaren bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuruların artması üzerine il merkezindeki okullarda dezenfeksiyon çalışmaları yapılması kararlaştırılmıştı. Şanlıurfa’da ise Suriye kaynaklı toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş yaşanırken, Meteoroloji ve Şanlıurfa Valiliği vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. İki kentte yaşanan gelişmelerin ardından gözler valiliklerden gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Öğrenciler ve veliler, 13 Ekim Salı günü eğitim-öğretime ilişkin alınan kararları ve okulların çalışma takvimini araştırıyor. 13 Ekim Şanlıurfa ve Tokat yarın okullar tatil mi? İşte Tokat ve Şanlıurfa’da okullar ile ilgili tatil açıklaması belli oldu.

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Editor
 TGRT Haber
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Tokat ve Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 13 Ekim Şanlıurfa ve Tokat’ta okulların tatil durumu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:25
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:27

ve ’da okulların tatil edilip edilmeyeceği, 13 Ekim 2026 Salı günü öncesinde gündemdeki yerini koruyor. Tokat’ta çok sayıda kişinin mide ve bağırsak şikâyetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurmasının ardından okullarda bir günlük eğitime ara verilmiş, dezenfeksiyon çalışmaları için hazırlık yapılmıştı. Şanlıurfa’da etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının ise salı günü öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Her iki ilde de eğitim-öğretime ilişkin gelişmeler takip edilirken, veliler ve öğrenciler valiliklerin duyurularını araştırıyor. Tokat ve Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? Detaylar…

TOKAT'TA OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?

Tokat’ta 9 Ekim 2026 Cuma günü akşam saatlerinden itibaren il merkezinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurular artmaya başladı. 11 Ekim Pazar günü itibarıyla başvuru sayısı 2 bin 914’e ulaşırken, bazı çocukların hastanelerde yatarak tedavi gördüğü bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Tokat Valiliği, eğitim kurumlarında detaylı dezenfeksiyon çalışmaları yapılmasına karar verdi.

Tokat ve Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 13 Ekim Şanlıurfa ve Tokat’ta okulların tatil durumu!

Valilik tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların daha verimli ve steril koşullarda yürütülebilmesi amacıyla 12 Ekim 2026 Pazartesi günü il merkezindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Kararın yalnızca Tokat il merkezini kapsadığı, ilçelerde eğitim-öğretimin normal şekilde devam ettiği bildirildi.

Tokat Valiliğinin açıklamasında ara kararının dezenfeksiyon çalışmalarının yürütülmesi amacıyla alındığı vurgulandı. Duyuruda eğitim-öğretime verilen aranın bir günle sınırlı olduğu belirtilirken, 13 Ekim Salı günü için yeni bir tatil veya uzatma kararı açıklanmadı.

Tokat Valiliği tarafından yapılan son açıklama şöyleydi:

 

Tokat ve Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 13 Ekim Şanlıurfa ve Tokat’ta okulların tatil durumu!

13 EKİM TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat’ta 13 Ekim 2026 Salı günü okulların tatil edilmesine ilişkin yeni bir valilik kararı bulunmuyor. Tokat Valiliği tarafından duyurulan karar, 12 Ekim Pazartesi günü için bir günlük eğitim arası verilmesini kapsıyor. Açıklamada tatilin uzatıldığına ilişkin bir hüküm yer almadığından, yeni bir resmi duyuru yapılmadığı sürece il merkezindeki okullarda derslerin planlandığı şekilde işlenmesi bekleniyor.

12 Ekim’de dezenfeksiyon çalışmaları nedeniyle eğitime ara verilen Tokat il merkezindeki resmi ve özel eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 13 Ekim Salı günü için ayrıca bir tatil kararı duyurulmadı. İlk açıklamada kararın kapsamı ve süresi açıkça belirtilirken, ilçelerde eğitim-öğretimin normal şekilde sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa’da 12 Ekim 2026 itibarıyla Suriye kaynaklı etkili olmaya başladı. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken, bazı araçların tozla kaplandığı bildirildi. Meteoroloji ve Şanlıurfa Valiliği, taşınımın 13 Ekim Salı günü öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava kalitesindeki azalma, yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. Açıklamada toz taşınımının ne zamana kadar sürebileceğine ilişkin bilgi verilirken, okullarda eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir karar duyurulmadı.

Tokat ve Şanlıurfa’da okullar tatil mi? 13 Ekim Şanlıurfa ve Tokat’ta okulların tatil durumu!

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyledir:

Yapılan son değerlendirmelere göre; İlimizde etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımının Salı günü öğle saatlerine kadar yer yer yoğun olmak üzere devam etmesi beklenmektedir.

Hava kalitesinde azalma, yağış olan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ETİKETLER
#Şanlıurfa
#Tokat
#toz taşınımı
#Şanlıurfa Valiliği
#Tokat Valiliği
#Aktüel
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