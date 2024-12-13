TOKİ 250 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İhale tarihleri belli oldu

13 Aralık 2024 10:15 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 10:17

TOKİ sosyal konut projesi başvurularına dair araştırmalar hız kazandı. TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşlar için 81 ilde 250 bin sosyal konut yapacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın en fazla konut yapacağı iller ise merak konusu oldu.

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Tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelerini sürdüren TOKİ​, 81 ilde en fazla konutu İstanbul​'da yapacak. Projeyle yerel ve yatay mimariye uygun çevre dostu konutlarla dar gelirli vatandaşlar ev sahip olabilecek.

TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 70 ilde yapılan 165 bin 55 konut için başvuru​ tarihleri henüz netlik kazanmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili gelecek yıl açıklama yapması bekleniyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi başvuru tarihlerinin açıklanması ile başvuru işlemleri e-Devlet ve TOKİ internet sitesi üzerinden yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT İHALELERİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri 7 Kasım’da başlamıştı. 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak.

250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri 2025 yılının Haziran ayına kadar tamamlanmış olacak.

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi İhale Tarihleri İçin Tıklayınız.