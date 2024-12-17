TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri merak ediliyor

17 Aralık 2024 16:59 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 17:55

TOKİ’nin 250 bin konut projesi tarihleri ve başvuru şartları uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.

TOKİ'den büyük fırsat! 51 ilde 607 arsa satışa çıkacak: Ödeme planı belli oldu

TOKİ'den büyük fırsat! 51 ilde 607 arsa satışa çıkacak: Ödeme planı belli oldu

TOKİ 250 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İhale tarihleri belli oldu

TOKİ 250 bin konut başvurusu nasıl yapılır? İhale tarihleri belli oldu

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Aylık 13 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat! Aylık 13 bin liraya ev sahibi olabilirsiniz

TOKİ’nin 81 ilde gerçekleştirilecek 250 bin konut​ projesinde ihale​ takvimi belli oldu.

Vatandaşlar başvuru şartları ve başvuru tarihlerini de merak ediyor.

TOKİ​ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm il ve ilçelerde konutların ihale tarihleri belli oldu.

Ancak sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi.

BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI

Projeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​ şu ifadeleri kullandı:

“Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk. İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.”