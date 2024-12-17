TOKİ 250 bin sosyal konut projesi başvuru tarihleri merak ediliyor
TOKİ’nin 250 bin konut projesi tarihleri ve başvuru şartları uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.
TOKİ’nin 81 ilde gerçekleştirilecek 250 bin konut projesinde ihale takvimi belli oldu.
Vatandaşlar başvuru şartları ve başvuru tarihlerini de merak ediyor.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm il ve ilçelerde konutların ihale tarihleri belli oldu.
Ancak sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şatları henüz netleşmedi.
BAKAN KURUM'DAN TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ AÇIKLAMASI
Projeyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum şu ifadeleri kullandı:
“Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamladık, 24 bin 343 konutun hak sahiplerini belirledik.
Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle de dar gelirli vatandaşlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmak için yeni takvimimizi oluşturduk.
İlk ihalesini de bugün gerçekleştirdik. Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz.”