TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için ihale tarihleri belirlendi

07 Kasım 2024 07:49 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 07:51

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi ihale tarihlerine ilişkin aramalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ihale tarihlerinin belirlendiğini duyurdu.

TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman? Sosyal konut detayları belli oldu

TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman? Sosyal konut detayları belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

TOKİ 250 BİN KONUT İHALESİ NE ZAMAN?

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm sosyal konutların ihale tarihlerinin belirlendiği bilgisi verilen açıklamada, "Herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefimizle geleceğin Türkiye'sini güvenle inşa ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulan ihale tarihleri şu şekildedir;

İstanbul 24 Aralık 2024 - 27 Aralık 2024

Ankara 11 Aralık 2024 - 7 Şubat 2025

Çanakkale 11 Kasım 2024 - 7 Şubat 2025

Tekirdağ - 8 Kasım 2024

Trabzon - 29 Kasım 2024

Antalya - 23 Aralık 2024

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