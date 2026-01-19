TOKİ 29 İlde 244 arsa satışı başladı mı açık artırma ne zaman?

TOKİ, 29 ilde 244 arsayı 03 Şubat 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile edinim sağlayabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık artırmalar, 03 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif sunulabilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 244 arsa açık artırmayla satılacak.