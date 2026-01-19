Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

TOKİ 29 İlde 244 arsa satışı başladı mı açık artırma ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 29 ilde 244 arsayı 03 Şubat 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak. Sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olunabilecek.

TOKİ 29 İlde 244 arsa satışı başladı mı açık artırma ne zaman?
19.01.2026
19.01.2026
18:23

, 29 ilde 244 arsayı 03 Şubat 2026 tarihinde yöntemiyle satacak.

Alıcılar; , , , sağlık, tarım, sanayi, özel eğitim, akaryakıt, depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar ve sosyal tesis alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile edinim sağlayabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.

TOKİ 29 İlde 244 arsa satışı başladı mı açık artırma ne zaman?

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık artırmalar, 03 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30'da Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif sunulabilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

TOKİ 29 İlde 244 arsa satışı başladı mı açık artırma ne zaman?

TOKİ ARSA SATIŞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Muhammen bedeli 15 milyar 771 milyon 947 bin 282 lira olan toplam 3 milyon 607 bin 91 metrekare büyüklüğündeki Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova'da bulunan 244 arsa açık artırmayla satılacak.

#konut
#toki
#açık artırma
#ticaret
#turizm
#arsa satışı
#Aktüel
