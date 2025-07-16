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 | Erdem Avsar

TOKİ açık artırma satışı ne zaman? 158 konut ve 350 iş yeri için iller belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 47 ilde 158 konut ve 350 iş yerini açık artırma usulü ile toplam satışa çıkaracağı duyuruldu.

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TOKİ açık artırma satışı ne zaman? 158 konut ve 350 iş yeri için iller belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 18:08
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 18:08

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, birçok ilde daire ve iş yerlerinden oluşan taşınmazları usulüyle satılığa çıkaracak.

Peki, açık artırma satışları ne zaman yapılacak, satılacak taşınmazlar hangi illerde?

TOKİ açık artırma satışı ne zaman? 158 konut ve 350 iş yeri için iller belli oldu

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?

Ev ve işyeri almak isteyen vatandaşların merakla beklediği 34 ilde 158 konut ve 30 ilde 350 iş yerini açık artırma tarihi belli oldu.

Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmalar 30 ve 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

30 Temmuz 2025 Çarşamba, konutlar için yapılacak açık artırma 31 Temmuz’da ise iş yerleri için gerçekleştirilecek.

TOKİ açık artırma satışı ne zaman? 158 konut ve 350 iş yeri için iller belli oldu

TOKİ AÇIK ARTIRMA HANGİ İLLERDE?

TOKİ 34 ilde 158 konutu açık artırmayla satacak.

İşte o iller:

Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Aksaray, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat.

ETİKETLER
#toki
#açık artırma
#emlak
#Konut Satışı
#İşyeri Satışı
#Aktüel
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