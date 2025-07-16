TOKİ açık artırma satışı ne zaman? 158 konut ve 350 iş yeri için iller belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, birçok ilde daire ve iş yerlerinden oluşan taşınmazları açık artırma usulüyle satılığa çıkaracak.

Peki, TOKİ açık artırma satışları ne zaman yapılacak, satılacak taşınmazlar hangi illerde?

TOKİ AÇIK ARTIRMA SATIŞI NE ZAMAN?

Ev ve işyeri almak isteyen vatandaşların merakla beklediği 34 ilde 158 konut ve 30 ilde 350 iş yerini açık artırma tarihi belli oldu.

Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak açık artırmalar 30 ve 31 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

30 Temmuz 2025 Çarşamba, konutlar için yapılacak açık artırma 31 Temmuz’da ise iş yerleri için gerçekleştirilecek.

TOKİ AÇIK ARTIRMA HANGİ İLLERDE?

TOKİ 34 ilde 158 konutu açık artırmayla satacak.

İşte o iller:

Adana, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Aksaray, Ankara, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat.