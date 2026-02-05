TOKİ Ankara kura sonuçları nereden öğrenilecek? İsim listesi 2 resmi kanaldan duyurulacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci, belirlenen resmi takvim çerçevesinde aşamalı olarak ilerliyor. Büyükşehirlerdeki yoğun başvuru nedeniyle gözler, özellikle Ankara için açıklanacak kura tarihlerine çevrilmiş durumda. Ankara TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı ve isim listesi için bekleyiş sürürken aynı zamanda kura takvimi de ilerlemeye devam ediyor.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI 2026

500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek şekilde planlandı. Çekilişler, il ve proje bazında haftalık takvimle ilerliyor. Bu süreçte kura sonuçları, çekilişlerin tamamlanmasının hemen ardından ilan edilmeye başlanıyor ve her il için ayrı ayrı duyuruluyor. Ankara da bu aşamalı sürecin içinde yer alıyor.

Şu ana kadar yaklaşık 50 ilde kura çekimleri tamamlandı ve hak sahipleri belirlendi. Ankara için başvuruda bulunan 287 bin 94 aday, kura takviminin açıklanmasını bekliyor. TOKİ tarafından duyurulan 2-8 Şubat resmi kura takviminde Ankara yer almadı. Ankara’ya ayrılan konut sayısı ve başvuru yoğunluğu dikkate alınarak çekilişin ileri bir tarihte ileri sürülmekte.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara için kura çekiminin 5 Şubat’ta yapılacağı yönünde resmi olmayan bilgiler kamuoyunda yer aldı. Ancak TOKİ tarafından açıklanan 2-8 Şubat haftasına ait kura takviminde Ankara’ya yer verilmedi. Bu nedenle Ankara kura çekiminin, ilerleyen haftalarda farklı bir tarihte gerçekleştirilmesi bekleniyor.

TOKİ’nin resmi açıklamalarına göre kura sonuçları, her ilde çekiliş tamamlandıktan sonra ilan ediliyor. Tüm kuraların 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanacak olması nedeniyle Ankara sonuçlarının da bu tarih aralığında, çekilişin yapılmasının ardından duyurulması planlanıyor. Sonuçlar il ve proje bazında aşamalı şekilde kamuoyuna açıklanacak.

31 BİN 73 KONUT İÇİN ANKARA'DA KURA ÇEKİLECEK

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara için ayrılan konut sayısı yaklaşık 31 bin 73 olarak açıklandı. Bu konutlar, 1+1 ve 2+1 daire tiplerinden oluşuyor. Başvuru sürecinde Ankara, İstanbul’dan sonra en fazla talep alan illerden biri oldu ve yüz binlerce aday başvuru yaptı.

Yoğun başvuru nedeniyle Ankara’daki kura çekiminin geniş kapsamlı şekilde yapılması bekleniyor. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Asil listede yer alamayan adaylar için yedek listeler oluşturulacak ve süreç TOKİ’nin belirlediği resmi prosedürlere göre yürütülecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA İÇİN NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Ankara kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından iki resmi kanal üzerinden sorgulanabilecek. Vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresinden “Kura Sonuçları” bölümüne girerek veya 500 bin konut dağılımının yer aldığı harita üzerinden ilgili il seçimiyle listelere ulaşabilecek. Burada ad-soyad veya kimlik numarası bilgileriyle sorgulama yapılabilecek.

Kura sonuçlarına erişim sağlanabilecek bir diğer kanal ise e-Devlet Kapısı olacak. Adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak “Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” ya da “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” hizmetleri aracılığıyla hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.