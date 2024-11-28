TOKİ Arnavutköy kura sonuçları nasıl öğrenilir? 3 bin 718 daire sahiplerini buldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

28 Kasım 2024 14:27 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 14:41

TOKİ Arnavutköy kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Toplu konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesi dahilinde İstanbul Arnavutköy'de 3 bin 718 daire sahiplerini buldu.