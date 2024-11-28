TOKİ Arnavutköy kura sonuçları nasıl öğrenilir? 3 bin 718 daire sahiplerini buldu
TOKİ Arnavutköy kura sonuçlarının nasıl sorgulanacağı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Toplu konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesi dahilinde İstanbul Arnavutköy'de 3 bin 718 daire sahiplerini buldu.
İstanbul Arnavutköy'de TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kura çekimi bugün tamamlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 2+1 ve 3+1 sosyal konut kura sonuçları, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ ARNAVUTKÖY KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Toplu konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Arnavutköy sosyal konut kura çekilişi 28 Kasım perşembe (bugün) tamamlandı. Vatandaşlar, kura sonuçlarını noter onayının ardından akşam saatlerinde TOKİ internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
TOKİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 100 bin sosyal konut projesinden 3 bin 718 daire sahiplerini buldu. Hak sahipliği kazanan vatandaşlar gözlerini satış sözleşmesinin imzalanacağı tarihe çevirdi. TOKİ satış sözleşmeleri, Ziraat Bankası şubelerinde 9 Aralık 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Çiğdem