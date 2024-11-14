TOKİ arsa satışı ne zaman? 44 ilde arsa satışı ihale tarihleri belli oldu!

14 Kasım 2024 10:07 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:10

TOKİ’nin uygun fiyatlı arsa satışına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 44 ilde 901 arsayı satışa çıkarıyor.

Türkiye'de en çok kullanılan parola belli oldu: Kırılması 1 saniye bile sürmüyor

Türkiye'de en çok kullanılan parola belli oldu: Kırılması 1 saniye bile sürmüyor

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Galatasaray ile Fenerbahçe Dybala için karşı karşıya! Yılın en büyük transfer çalımı olabilir

Galatasaray ile Fenerbahçe Dybala için karşı karşıya! Yılın en büyük transfer çalımı olabilir

TOKİ başvuru süreci başlayan arsalar için vatandaşlara yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade şeklinde 2 kolay ödeme imkanı sunulacak. TOKİ tarafından açık artırmayla yapılacak olan satışlar üç gün sürecek.

TOKİ ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ’nin üç gün süren arsa satışı için başvurular bugün itibarıyla başladı. Başvurular Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden alınacak.

Vatandaşlar, konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalar yüzde 25 peşinat ile 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade şeklinde 2 kolay ödeme seçeneğiyle sahip olacak.

TOKİ ARSA İHALELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arsa ihaleleri, 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Aynı zamanda Emlak Müzayede internet sitesi üzerinden de teklif verilebilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ arsa satışı yapılacak 44 il arasında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin, Muğla, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van yer alıyor.