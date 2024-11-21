TOKİ başvuruları ne zaman? 2025 250 bin konut projesi tamamlanıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

21 Kasım 2024 22:34 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 22:38

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 2025 TOKİ 250 bin yeni sosyal konut projesi başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor.