TOKİ başvuruları ne zaman? 2025 250 bin konut projesi tamamlanıyor
Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 2025 TOKİ 250 bin yeni sosyal konut projesi başvurularının başlayacağı tarih merak ediliyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar ve orta gelirli vatandaşlar için dev konut hamlesinde sona yaklaşıyor.
250 bin sosyal konut projesiyle, vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olması hedefleniyor.
TOKİ 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 TOKİ başvuruları için güncel olarak net bir tarih açıklanmış değil.
Ancak başvuruların 2025 yılının ilk çeyreğinde, yani Ocak, Şubat ve Mart ayları arasında başlaması bekleniyor.
TOKİ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
TOKİ'nin 2025 yılında başlatacağı 250 bin konut projesine başvuru yapmak isteyenler, başvurularını TOKİ’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.
TOKİ başvuruları aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinde de yapılabilecek.
2025 TOKİ ŞARTLARI NELER?
TOKİ'nin 2025 yılı sosyal konut projesine başvuru yapabilmek için belirli şartlar bulunacak.
O şartlar şöyle sıralanabilir:
- Gelir Şartı: Başvuru yapacak kişilerin toplam hane gelirinin belirli bir sınırın altında olması gerekecek. 2025 yılında bu rakamlar enflasyon ve ekonomik koşullara göre güncellenecek.
- Vatandaşlık: Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
- Yaş Şartı: Başvuranların 18 yaşını doldurmuş olmak gerekecek.
- İlk Defa Ev Sahibi Olma: Başvuracak kişilerin üzerinde tapulu herhangi bir konut ya da arsa bulunmaması gerekiyor.
- İkamet Şartı: Başvuru yapılacak il veya ilçede en az 1 yıl süreyle ikamet şartı aranıyor.