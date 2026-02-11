TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ediyor. Bursa için kura takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte Bursa TOKİ kura çekimi ve sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI 2026

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 50 ilde kura çekimleri tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. Kura süreci, haftalık olarak ilan edilen takvim doğrultusunda ilerliyor ve kura organizasyonunun 81 ilde Mart ayına kadar tamamlanması planlanıyor. En fazla başvurunun alındığı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde kura tarihleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Bursa’da toplam 17 bin 225 konut için kura çekimi yapılacak. 1+1 ve 2+1 konutların yer aldığı projede hak sahipliği tespiti kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. İl genelindeki başvuru yoğunluğu nedeniyle kura tarihine ilişkin açıklamalar beklenirken, resmi takvim doğrultusunda duyurular haftalık olarak paylaşılıyor.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursa TOKİ kura çekimi tarihiyle ilgili olarak sosyal medyada ve bazı medya kaynaklarında 11 Şubat 2026 tarihi gündeme geldi. Ancak açıklanan resmi kura takviminde 11 Şubat tarihinde Bursa için herhangi bir çekiliş planlanmadı. Bu tarihte kura programında Çankırı yer aldı.

Daha önce duyurulan 9-15 Şubat haftası takvimine göre 9 Şubat’ta Yozgat ve Kütahya, 10 Şubat’ta Bilecik, 11 Şubat’ta Çankırı, 12 Şubat’ta Bolu, 13 Şubat’ta ise Tekirdağ ve Balıkesir’de kura çekimleri planlandı. Aynı haftalık programda Bursa bulunmadı. Bursa için kura çekiminin ilerleyen haftalarda yapılması planlanıyor ve net tarih önümüzdeki haftalara ilişkin takvim duyurularıyla belli olacak.

BURSA'DA 17 BİN 225 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Bursa genelinde toplam 17 bin 225 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. İlçelere göre planlanan konut dağılımı ise Merkez’de 7 bin 550, İnegöl’de 4 bin, Gemlik’te 3 bin, Mustafakemalpaşa’da 750, Yenişehir’de 500, Orhangazi’de 400, Mudanya’da 300 ve İznik’te 250 konut şeklinde açıklandı.

Ayrıca Büyükorhan, Harmancık ve Keles’te 100’er, Orhaneli’nde 175 konut için kura yapılacak. İl genelinde farklı ilçelere yayılan konut planlaması kapsamında hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek ve sonuçlar ilan edildikten sonra süreç ilgili mevzuat çerçevesinde ilerleyecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI BURSA İÇİN NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. www.turkiye.gov.tr adresine veya e-Devlet mobil uygulamasına giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme erişim sağlanabiliyor. Arama bölümüne “TOKİ” ya da “Kura Sonucu Sorgulama” yazılarak “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” veya “Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” hizmetleri üzerinden hak sahipliği bilgisi görüntülenebiliyor.

Sonuçlar ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresi üzerinden de ilan ediliyor. Ana sayfada yer alan “Online İşlemler” ya da “Kura Sonuçları” bölümünden ilgili il seçilerek listelere ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra “Yüzyılın Konut Projesi” sayfası üzerinden illere göre kura tarihleri ve açıklanan sonuçlar takip edilebiliyor.