TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

TOKİ kura sonuçları Bursa ilinde yaşayan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor! TOKİ Bursa sonuçları isim listesi ile hak sahibi olan Bursa’daki vatandaşlar netlik kazanmış olacak. “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 50 ilde gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından hak sahipleri belirlenmeye başladı. 81 ili kapsayan süreç, doğudan batıya doğru ilerleyen takvim doğrultusunda Mart ayına kadar sürecek. İstanbul’da 1 milyon 235 bin 169, Ankara’da 287 bin 94, İzmir’de 221 bin 921 başvuru alınan projede, Bursa’da ise 17 bin 225 konut için kura çekimi yapılacak. Sosyal medyada Bursa için 11 Şubat tarihi gündeme gelse de, açıklanan resmi takvimde bu tarihte Bursa yer almadı. TOKİ Bursa sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ Bursa sonuçları ile ilgili son detaylar…

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 21:23
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 21:26

TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri il il devam ediyor. için kura takvimiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte Bursa TOKİ kura çekimi ve sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI 2026

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 50 ilde kura çekimleri tamamlandı ve hak sahipleri belli oldu. Kura süreci, haftalık olarak ilan edilen takvim doğrultusunda ilerliyor ve kura organizasyonunun 81 ilde Mart ayına kadar tamamlanması planlanıyor. En fazla başvurunun alındığı İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde kura tarihleri kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Bursa’da toplam 17 bin 225 konut için kura çekimi yapılacak. 1+1 ve 2+1 konutların yer aldığı projede hak sahipliği tespiti kura yöntemiyle gerçekleştirilecek. İl genelindeki başvuru yoğunluğu nedeniyle kura tarihine ilişkin açıklamalar beklenirken, resmi takvim doğrultusunda duyurular haftalık olarak paylaşılıyor.

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursa TOKİ kura çekimi tarihiyle ilgili olarak sosyal medyada ve bazı medya kaynaklarında 11 Şubat 2026 tarihi gündeme geldi. Ancak açıklanan resmi kura takviminde 11 Şubat tarihinde Bursa için herhangi bir çekiliş planlanmadı. Bu tarihte kura programında Çankırı yer aldı.

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Daha önce duyurulan 9-15 Şubat haftası takvimine göre 9 Şubat’ta Yozgat ve Kütahya, 10 Şubat’ta Bilecik, 11 Şubat’ta Çankırı, 12 Şubat’ta Bolu, 13 Şubat’ta ise Tekirdağ ve Balıkesir’de kura çekimleri planlandı. Aynı haftalık programda Bursa bulunmadı. Bursa için kura çekiminin ilerleyen haftalarda yapılması planlanıyor ve net tarih önümüzdeki haftalara ilişkin takvim duyurularıyla belli olacak.

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

BURSA'DA 17 BİN 225 KONUT İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Bursa genelinde toplam 17 bin 225 konut için kura çekimi gerçekleştirilecek. İlçelere göre planlanan konut dağılımı ise Merkez’de 7 bin 550, İnegöl’de 4 bin, Gemlik’te 3 bin, Mustafakemalpaşa’da 750, Yenişehir’de 500, Orhangazi’de 400, Mudanya’da 300 ve İznik’te 250 konut şeklinde açıklandı.

Ayrıca Büyükorhan, Harmancık ve Keles’te 100’er, Orhaneli’nde 175 konut için kura yapılacak. İl genelinde farklı ilçelere yayılan konut planlaması kapsamında hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek ve sonuçlar ilan edildikten sonra süreç ilgili mevzuat çerçevesinde ilerleyecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI BURSA İÇİN NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek. www.turkiye.gov.tr adresine veya e-Devlet mobil uygulamasına giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme erişim sağlanabiliyor. Arama bölümüne “TOKİ” ya da “Kura Sonucu Sorgulama” yazılarak “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” veya “Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama” hizmetleri üzerinden hak sahipliği bilgisi görüntülenebiliyor.

TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek

Sonuçlar ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr adresi üzerinden de ilan ediliyor. Ana sayfada yer alan “Online İşlemler” ya da “Kura Sonuçları” bölümünden ilgili il seçilerek listelere ulaşılabiliyor. Bunun yanı sıra “Yüzyılın Konut Projesi” sayfası üzerinden illere göre kura tarihleri ve açıklanan sonuçlar takip edilebiliyor.

