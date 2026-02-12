Menü Kapat
11°
TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitleri ne kadar? Yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak

TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitleri ne kadar olduğu netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde inşa edilen afet konutlarına ilişkin ödeme planını açıkladı. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda yapılan duyuruda, 455 bin konutun altyapı dahil maliyetinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılanacağı, ödemelerin anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacağı ve 18 yıl boyunca faizsiz ve sabit taksitlerle yapılacağı bildirildi. 3+1 konutlar ve köy evleri için belirlenen taksit tutarları ile peşin ödeme seçenekleri de kamuoyuyla paylaşıldı. TOKİ deprem konutları peşin ödeme ne kadar? İşte TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitli ödeme planları…

TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitleri ne kadar? Yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yapımı süren afet konutlarının ödeme koşullarını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da konutların satış fiyatları ve ödeme takvimine ilişkin ayrıntıları duyurdu.

TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitleri ne kadar? Yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak

TOKİ DEPREM KONUTLARI FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 11 ilde inşa edilen toplam 455 bin konutun altyapı dahil maliyetinin yüzde 65’inin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Açıklamaya göre, hak sahipleri konutlarına iki yıl ödemesiz şekilde yerleşecek, ödeme süreci anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak. Konutların faizsiz ve sabit fiyatla 18 yıl boyunca ödeneceği bildirildi.

TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitleri ne kadar? Yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının verdiği bilgilere göre 3+1 olarak tasarlanan bir afet konutunun taksitli satış fiyatı 1 milyon 890 bin lira olarak belirlendi. Köy evlerinin taksitli satış fiyatı ise 1 milyon 750 bin lira olacak. Hem şehir merkezlerindeki konutlar hem de köy evleri için ödeme planı faizsiz ve sabit taksit esasına göre uygulanacak.

TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitleri ne kadar? Yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak

TOKİ DEPREM KONUTLARI TAKSİTLERİ SABİT Mİ, NE KADAR ÖDENECEK?

Açıklanan ödeme planına göre afet konutlarında taksitler sabit olacak ve faiz uygulanmayacak. 3+1 konutlar için aylık taksit tutarı 8 bin 750 lira olarak belirlendi ve bu tutarın 18 yıl boyunca değişmeyeceği bildirildi. Ödemeler anahtar tesliminden iki yıl sonra başlayacak ve hak sahipleri toplam 18 yıl boyunca aynı tutarda taksit ödeyecek.

TOKİ deprem konutları peşin ödeme ve taksitleri ne kadar? Yüzde 74 indirim kolaylığı sağlanacak

Köy evleri için ise aylık sabit taksit tutarı 8 bin 100 lira olacak. Köy evlerinde de ödeme süreci iki yıl ödemesiz dönemin ardından başlayacak ve 18 yıl boyunca faizsiz şekilde devam edecek. Açıklamada, tüm afet konutlarının ödeme takviminin anahtar teslim tarihine göre düzenleneceği bilgisi paylaşıldı.

TOKİ DEPREM KONUTLARI PEŞİNAT NE KADAR?

Afet konutlarında peşin ödeme yapmak isteyen hak sahipleri için indirimli satış imkanı da duyuruldu. 3+1 bir afet konutunun peşin satış tutarı 484 bin lira olarak açıklandı. Peşin ödemelerde yüzde 74 indirim uygulanacağı ve vatandaşların konutları yaklaşık dörtte biri fiyatına satın alabileceği bildirildi.

Köy evlerinde peşin satış tutarı ise 448 bin lira olarak belirlendi. Peşin ödeme yapmak isteyenler için kamu bankaları aracılığıyla kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. Satın alma aşamasında kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşların devlet bankalarından finansman temin edebileceği belirtildi.

