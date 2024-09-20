TOKİ indirim kampanyası başvuruları 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak

20 Eylül 2024 10:31 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 10:32

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'de yüzde 25 indirim kampanyasının başlatıldığını açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasının ardından TOKİ indirim kampanyası ne zaman, başvuru şartları neler konuları gündeme geldi.

TOKİ​ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan, ödemeleri devam eden vatandaşlar için yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kampanyanın başvuru tarihini ve şartlarını açıkladı.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI​ NE ZAMAN 2024?

Bakan Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuruları 23 Eylül-18 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

Konuyla ilgili Bakan Kurum'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için %25'ini oranında indirim imkanı sağlayacağız.

Ayrıca borcunun en az %25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek.

Hayırlı olsun."

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ indirim kampanyasından borcun tamamını kapatacak veya yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isteyen vatandaşlar faydalanabilecek.

İndirim kampanyası kapsamında istenen diğer şartlar ise şöyle:

TOKİ'den 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri

Geri ödeme taksitleri en genç 2023 yılı Haziran sonu itibariyle başlamış olanlar

Kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar