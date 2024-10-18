TOKİ indirim kampanyasında son gün uyarısı

18 Ekim 2024 13:10 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 13:11

TOKİ indirim kampanyası vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ’den ev ve iş yeri satın alanlara yönelik yapılan yüzde 25 indirim kampanyası bugün sona eriyor.

TOKİ​ tarafından yapılan yüzde 25’lik indirim kampanyasıyla borcunu ödemek isteyenler, bugünden sonra yapılacak ödemelerde belirlenen indirim oranından yararlanamayacak.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI​ NE ZAMAN BİTİYOR?

Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) 2023 Temmuz öncesi ev ve iş yeri​ alan vatandaşlara yönelik yapılan indirim kampanyası 18 Ekim Cuma günü (bugün) sona eriyor.

KISMİ BORÇ ÖDEYENLER TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN FAYDALANABİLİR Mİ?

Yüzde 25 indirim kampanyasında borcunun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, indirim kampanyasından kısmi olarak faydalanabilecek.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi​ de kullanabilecek.