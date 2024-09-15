TOKİ İstanbul, Ankara dahil olmak üzere 2-3 Ekim tarihlerinde arsa satacak

15 Eylül 2024 13:58 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 14:49

TOKİ tarafından aralarında İstanbul, İzmir, Ankara'nın da bulunduğu toplam 25 ilde 390 arsanın açık artırmayla yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile satılacağı açıklandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 25 şehirde 390 muhtelif arsa satışa sunulacak.

TOKİ'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de dahil olmak üzere 25 ilde bulunan arsaların ne zaman satışa çıkacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ayrıca arsaların hangi illerde olduğu da araştırılan konular arasında yer alıyor.

TOKİ ANKARA, İSTANBUL, İZMİR KONUT SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da bulunan 390 arsa 2-3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak olan açık artırma ile satılacak.

Konut, plansız arsalar, ticaret, sanayi, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğinde olan arsaları alıcılar yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile satın alabilecek.

Ankara Bilkent Otel Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek olan açık arttırmaya vatandaşlar online olarak da teklif verebilecek.