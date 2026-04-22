Türkiye genelinde yürütülen büyük sosyal konut hamlesinin en kritik ayağını oluşturan İstanbul projesinde süreç hız kazandı. Başvuru sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, kura çekiminin yapılacağı tarih ve detayları yakından takip etmeye başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ istanbul çekilişi ne zaman? İstanbul 100 bin sosyal konut kura çekimi hangi gün saat kaçta gerçekleştirilecek? Türkiye genelindeki sosyal konut hamlesinin İstanbul ayağında kura çekilişleri 25 Nisan 2026'da başlayacak. İstanbul'daki 100 bin sosyal konut için kura çekilişleri 25 Nisan 2026'da başlayacak. Kura çekilişleri noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlarla izlenebilecek. Konutlar farklı metrekare ve plan seçenekleriyle sunulacak, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanı bulunuyor. Hak sahiplerinin isimleri kura çekimi sonrası resmi platformlarda ilan edilecek. Konutların temelleri atıldıktan sonra en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için kura çekilişlerinin 25 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı açıklandı. Sürecin ilçe ilçe ilerleyecek şekilde planlandığı ve her aşamanın şeffaf biçimde yürütüleceği belirtiliyor.

Kura çekilişlerinin noter huzurunda gerçekleştirileceği ve canlı yayınlarla anlık olarak izlenebileceği ifade ediliyor. Vatandaşlar süreci resmi dijital kanallar üzerinden takip ederek sonuçlara eş zamanlı ulaşabilecek.

İSTANBUL 100 BİN KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

Kura süreci, başvurusu kabul edilen adaylar arasından tamamen şeffaf ve denetlenebilir bir sistemle gerçekleştirilecek. İlçelere göre ayrılan kontenjanlar doğrultusunda isimler tek tek belirlenerek hak sahipleri netleştirilecek.

Canlı yayın uygulaması sayesinde süreç herkes tarafından izlenebilir olacak. Böylece kura çekiminin güvenilirliği ve şeffaflığı en üst seviyede sağlanacak ve adaylar sonuçları anlık olarak öğrenebilecek.

İSTANBUL 100 BİN KONUTLARI ÖDEME PLANI

Projede yer alan konutlar farklı metrekare ve plan seçenekleriyle sunuluyor. 1+1 ve 2+1 daire seçeneklerinin bulunduğu projede, belirlenen fiyatlar ve ödeme koşulları geniş bir kesime hitap edecek şekilde planlandı. Ödeme planına göre yüzde 10 peşinat ve uzun vadeli taksit imkanı sunuluyor.

Aylık taksit tutarlarının konut tipine göre değiştiği ve 240 aya varan vade seçeneklerinin sağlandığı görülüyor. 55 metrekare 1+1 konut: 195.000 TL peşinat, 7.313 TL aylık taksit 65 metrekare 2+1 konut: 245.000 TL peşinat, 9.188 TL aylık taksit 80 metrekare 2+1 konut: 295.000 TL peşinat, 11.063 TL aylık taksit

KONUT TESLİM SÜRECİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Kura çekimi tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin isimleri resmi platformlar üzerinden ilan edilecek. Aynı gün içinde sonuçların internet üzerinden erişime açılması ve ardından kesinleşmiş listelerin dijital devlet sistemi üzerinden paylaşılması planlanıyor.

Projede yer alan konutların temelinin atılmasının ardından en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor. Bu süreçte hem inşaat faaliyetlerinin hızlandırılması hem de konutların güvenli ve modern şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

TOKİ İstanbul kura çekilişi saat kaçta yapılacak?

Kura çekilişlerinin gün boyunca ilçe ilçe yapılması planlanıyor. Net bir saat aralığı yerine, gün içerisinde canlı yayınlarla aşama aşama ilerleyen bir sistem uygulanacak.

TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir?

Kura sonuçları resmi internet sitesi üzerinden aynı gün içinde açıklanacak. Kesinleşen listeler ise daha sonra e-Devlet sistemi üzerinden de erişime açılacak.

TOKİ İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek

Projede konutların, temellerin atılmasının ardından en geç 2 yıl içinde teslim edilmesi hedefleniyor. İnşaat sürecinin hızlı ilerlemesiyle birlikte teslimlerin etap etap yapılması planlanıyor.