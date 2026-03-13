TOKİ İstanbul kura çekimi nasıl yapılacak? 100 bin konut için bayramdan sonra kura çekilecek

TOKİ tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için kura süreci gündemde yer aldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin detayları merak edilmeye başlandı.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak kura çekimi noter denetiminde ve TOKİ yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirilecek. Hak sahiplerini belirlemek için yapılan kura çekimlerinde bilgisayar ortamında rastgele seçim yöntemi uygulanacak. Çekilişler genellikle bir tören düzeni içinde yapılırken süreç kamuoyuna açık şekilde ilerliyor. Ayrıca kura çekimi TOKİ’nin resmi internet sitesi, YouTube kanalı ve bazı televizyon kanalları üzerinden canlı yayınla izlenebiliyor.

Kura sürecinde öncelikle belirli kategoriler için ayrılmış kontenjanlar üzerinden çekiliş yapılıyor. Şehit aileleri ve maluller, engelliler, emekliler, gençler ile üç çocuk ve üzeri aileler için ayrılan kontenjanlar kapsamında ayrı kura çekimi düzenleniyor. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından diğer başvuru sahipleri için genel kura çekimi yapılıyor. Hak sahibi olan kişiler daha sonra yapılacak konut belirleme kurasıyla hangi konut tipine ve hangi bloğa yerleşeceğini öğreniyor.

TOKİ İSTANBUL KURA NE ZAMAN 2026?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Türkiye genelinde başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte yaklaşık 8 ila 9 milyon kişi başvuruda bulundu. İstanbul ise en yüksek başvuru sayısına ulaşan il olarak kayıtlara geçti. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahiplerini belirlemek için kura sürecine geçildi.

İstanbul için kura çekiminin kesin gün ve saati henüz TOKİ tarafından açıklanmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada İstanbul kuralarının Ramazan Bayramı’ndan sonra çekileceği belirtildi. Bayram sonrasındaki takvim ise yaklaşık olarak 23-27 Mart 2026 tarihleri arasındaki döneme işaret ediyor.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından yapılan kura çekimlerinin ardından hak sahibi olanların listeleri resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Kuraya katılma hakkı kazanan ve değerlendirmeden geçen başvuru sahiplerinin yer aldığı listeler PDF formatında paylaşılıyor. Listelerde banka başvuru numarası, başvuru sahibinin adı ve soyadı ile T.C. kimlik numarasının bir kısmı bulunuyor.

Kura çekiminde hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru sırasında yatırdığı 5 bin TL’lik başvuru bedeli ise birkaç iş günü içinde iade ediliyor.