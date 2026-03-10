TOKİ İstanbul kura sonuçları 2026 ne zaman belli olacak? Kura çekimi sonrası sonuçlar isim listesi ile duyurulacak

TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı büyük şehirlerde devam ediyor. Ankara ve İzmir’de tamamlanan çekilişlerin ardından gözler İstanbul’da yapılacak kura sürecine çevrildi. TOKİ İstanbul kura çekimi takvimi yaklaşıyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuç tarihi ile ilgili son detaylar…

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak kura çekilişleri için bekleyiş sürüyor. Mart ayının ilk haftasında Ankara, İzmir ve Hatay’da gerçekleştirilen kura çekilişlerinin ardından Türkiye genelinde başvuru yapan vatandaşlar İstanbul kura sonuçlarına odaklandı. İstanbul için planlanan 100 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak kura çekilişlerinin henüz tamamlanmadı ve sonuçlar ilan edilmedi.

Kura sürecinde her il için çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar ayrı ayrı duyuruluyor. Bu nedenle İstanbul’daki çekilişlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin isim listesi ilgili kura sayfası üzerinden ilan edilecek. İstanbul’daki başvuruların yüksek olması nedeniyle kura çekilişlerinin ilçe bazında yapılması ve sonuçların aşamalı şekilde açıklanması bekleniyor.

TOKİ İSTANBUL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026?

TOKİ kura takviminde Mart ayının ikinci haftasının İstanbul için ayrılması bekleniyor. 9-14 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’daki kura sürecinin başlaması ve ilçelerin tek tek çekilmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bu hafta içerisinde İstanbul kura takvimini netleştirmesi öngörülüyor.

Kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve süreç canlı yayınla takip edilebilecek. İstanbul için planlanan 100 bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi amacıyla yapılacak çekilişlerde ilçeler ayrı ayrı ele alınacak ve kura süreci tamamlandıkça sonuçlar ilan edilecek.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura sonuçları her ilin çekiliş süreci tamamlandıktan sonra resmi sayfa üzerinden yayımlanıyor. İstanbul’daki çekilişlerin ardından da hak sahiplerinin yer aldığı isim listeleri TOKİ’nin 500 bin konut projesine ait resmi internet sayfasında duyurulacak.

Vatandaşlar kura sonuçlarını öğrenmek için ilgili il sayfasına girerek sonuçlara ulaşabilecek. TOKİ’nin resmi web sayfasında kurası tamamlanan ilin üzerine tıklayan başvuru sahipleri, o il için yayımlanan kura sonuçları ve isim listelerini inceleyebilecek.