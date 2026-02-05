Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle 2026! TOKİ 8.195 konut Kahramanmaraş kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izleme ekranı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan bilgilere göre bugün 500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi gerçekleştirilecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan Kahramanmaraş kura çekiminin ardından 8.195 konutun hak sahibi belli olacak. Başvuru yapan vatandaşlar tarafından TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı nereden izleneceği araştırılmaya başlandı. TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı olarak yayınlanacak ve canlı yayın tekrarı da paylaşılacak. İşte TOKİ Kahramanmaraş canlı izleme yöntemi...

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle 2026! TOKİ 8.195 konut Kahramanmaraş kura çekimi canlı nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 14:01

TOKİ Kahramanmaraş canlı nereden izleneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ 500 bin kapsamında her gün il il kura çekimleri gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Afyonkarahisar ilinde inşa edilecek olan konutların kura çekimi gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde ise Kahramanmaraş ilinde inşa edilecek olan 8.195 konutun kura çekimi gerçekleştirilecek. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek olan TOKİ Kahramanmaraş kura çekimlerinin nereden canlı izleneceği açıklandı. Vatandaşlar kura çekimini anlık olarak takip edebilecekler.

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle 2026! TOKİ 8.195 konut Kahramanmaraş kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kamuyounda "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi" olarak bilinen "Yüzyılın Sosyal Konut Projesi" kapsamında gerçekleştirilen kura çekimlerinin tamamı TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar TOKİ Kahramanmaraş kura çekimlerini de TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden takip edebilecek. TOKİ Kahramanmaraş 8.195 kura çekimlerini takip etmek isteyen vatandaşlar ilk öncelike telefonlarından veya bilgisayarlarından YouTube'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yaparak profil fotoğrafına tıklamaları yeterli olacaktır. Bu sayede TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı yayınına katılabilirler. Ayrıca vatandaşlar kura çekimi sona tamamlansa bile kanalda bulunan "canlı" sekmesindeki "500 BİN SOSYAL KONUT KAHRAMANMARAŞ HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoya tıklayarak, kaydına da erişim sağlayabilirler.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle 2026! TOKİ 8.195 konut Kahramanmaraş kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan Kahramanmaraş kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzeridnen yayınlanıyor. Vatandaşlar YouTube'a giriş yaparak TOKİ'nin canlı yayınından kura sonuçlarını takip edebilirler. Canlı yayında hak sahibi olan vatandaşlar sıra no, banka başvuru no, başvuru türü, adı, soyadı, T.C. kimlik no, durum, konut sıra no, bB no, blok tipi, kat no, daire no, konut tipi, çekiliş sıra no gibi bilgilere erişim sağlayabilecekler.

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi canlı izle 2026! TOKİ 8.195 konut Kahramanmaraş kura çekimi canlı nereden izlenir?

TOKİ KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ İLÇE İLÇE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

TOKİ Kahramanmaraş kura çekimleri ilçe ilçe gerçekleştirilecek. Sırayla ilk olarak merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elibstan, Göksun, Nurhak, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde kura çekimleri yapılacak. Vatandaşlar kura çekimlerinin ardından sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenebilecekler. İlçelere göre TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi konut dağılımı şöyle:

Merkez - 4800 konut

Afşin - 600 konut

Andırın - 50 konut

Çağlayancerit - 30 konut

Ekinözü - 35 konut

Elbistan - 1500 konut

Göksun - 180 konut

Nurhak - 250 konut

Pazarcık - 400 konut

Türkoğlu - 350 konut

#canlı yayın
#kura çekimi
#sosyal konut projesi
#Tokİ Kahramanmaraş
#Tokİ Youtube
#Aktüel
