Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın izle! TOKİ Kocaeli kura çekilişi canlı yayın nasıl izlenir, ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı olarak yayınlanıyor. TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimi gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bugün (13 Şubat 2026 Cuma) TOKİ Kocaeli kura çekimi gerçekleştirilecek. TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayında ve noter huzurunda yapılıyor. Kura çekiminin sona ermesinin ardından ise 10.340 konutun hak sahibi belli olacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın nereden izlenir, hangi kanalda, ne zaman sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın bilgileri...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
10:47
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
10:47

TOKİ Kocaeli bilgileri açıklandı. Cumhuriyet tarihinin en büyük olan "Yüzyılın Konut Projesi", kamuoyunda bilinen adıyla TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimleri il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Açıklanan bilgilere göre bugün TOKİ, Kocaeli'nde proje kapsamında inşa edilecek olan 10 bin 340 konutun kura çekimi gerçekleştirecek. TOKİ Kocaeli kura çekimi saat 10.30'da başladı. Kura çekimini vatandaşlar canlı olarak takip ederek sonuçları anlık olarak öğrenebilecekler. TOKİ Kocaeli kura çekimi 4 bin 800 konutun inşa edileceği Başiskele, İzmit, Kartepe ilçelerini kapsayan merkez bölgesinde başlayacak. Vatandaşlar tarafından TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın nereden, nasıl izlenir, saat kaçta sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı olarak, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşların canlı yayını izleyebilmek için YouTube platformuna giriş yapmaları ve arama bölümüne "TOKİ" yazmaları gerekiyor. Daha sonra karşılarına çıkan ekranda "@TokiKurumsal" adlı hesaba tıklayarak, canlı bölümünden "500 BİN SOSYAL KONUT KOCAELİ HAK SAHİPLİĞİ BELİRLEME KURASI" adlı videoyu seçmeleri yeterli olacaktır. Bu sayede vatandaşlar TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen Kocaeli kura çekimini canlı olarak izleyebilecek.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilen TOKİ Kocaeli kura çekimi açıklanan bilgilere göre bugün saat 10.30'da başladı. Kura çekimi açılış konuşmalarının gerçekleştirilmesinin ardından merkez bölgesinde yer alan Başiskele, İzmit ve Kartepe ilçelerinden başlanacak. İlk olarak bu bölgelerde inşa edilecek olan 4.800 konutun hak sahibi belirlenecek. Daha sonrasında ise sırayla Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze ve Körfez bölgelerinde kura çekimi gerçekleştirilerek hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ KOCAELİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ Kocaeli kura çekimi sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara 5 bin TL başvuru ücretleri 5 iş günü içerisinde iade edilecek. Vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikleri bankalar aracılığıyla iadelerini alabilecekler.

TOKİ KOCAELİ KONUT SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ Kocaeli kura çekiminin ardındna hak sahibi olan vatandaşlar daha sonrasında açıklanan tarihlerde banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayabilecekler. TOKİ tarafından henüz Kocaeli'nde inşa edilecek konutların sözleşmelerinin ne zaman imzalanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Kura çekiminin sonucunda hak sahiplerinin belirlenmesiyle birlikte tarihlerin duyurulması bekleniyor.

