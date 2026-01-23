Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor

TOKİ Sivas kura sonuçları, kura çekimi sonrası PDF olarak açıklanıyor. TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak belli oldu. Sivas’ta sosyal konut başvurusu yapan binlerce vatandaş için beklenen kura günü geldi çattı. TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas genelinde inşa edilecek konutların hak sahipleri, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Merkez ilçe ile birlikte Şarkışla, Yıldızeli, Suşehri ve diğer ilçeleri kapsayan projelerde asil ve yedek listeler kura sonrasında erişime açılacak. Çekiliş süreci canlı yayınla takip edilebilecek, sonuçlar ise resmi platformlar üzerinden sorgulanabilecek. İşte TOKİ Sivas kura çekimi saati ve sonuçları ile ilgili ayrıntılar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 00:26
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 00:28

Sivas’ta konut sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, TOKİ tarafından düzenlenecek kura çekimine kilitlendi. Sosyal konut projeleri kapsamında yapılacak çekilişle birlikte il genelindeki konutların hak sahipleri netleşecek. TOKİ Sivas kura sonuçları resmi adreslerden kura çekimi sonrası görüntülenebilecek.

TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI 2026

TOKİ tarafından Sivas genelinde hayata geçirilen sosyal konut projeleri için kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuç listeleri kamuoyuyla paylaşılacak ve başvuru yapan vatandaşlar isimlerini resmi kanallar üzerinden kontrol edebilecek.

TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor

Kura sonuçlarına ilişkin listeler, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. Başvuru sürecinin ardından ayrıca kabul ve red listeleri de ilan edilecek.

TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak ve noter gözetiminde ilerleyecek.

Kura çekiminin başlama saati 14.00 olarak açıklandı. Belirlenen saatte başlayacak organizasyonla birlikte Sivas genelinde yapılacak toplam 3 bin 904 sosyal konutun hak sahipleri tek tek belirlenecek.

TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor

SİVAS TOKİ KONUTLARI NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’ta toplam 3 bin 904 konut inşa edilecek. Projelerin büyük bölümü Sivas Merkez’de yer alırken, çevre ilçelerde de farklı kontenjanlar ayrıldı.

Konutların ilçe dağılımı şu şekilde belirlendi: Sivas Merkez’de 2 bin 500, Suşehri’nde 200, Gemerek’te 161, Gürün’de 150, Zara’da 119, Altınyayla’da 100, Divriği’de 110, Doğanşar’da 100, Yıldızeli’de 100, Ulaş’ta 94, İmranlı’da 94, Kangal’da 63, Şarkışla’da 63 ve Koyulhisar’da 50 konut yapılacak.

TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Sivas TOKİ kura çekimi, canlı yayın aracılığıyla da takip edilebilecek. Vatandaşlar, çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Aynı zamanda TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden de kura sürecine ilişkin yayın yapılacak. Böylece başvuru sahipleri, kura salonunda bulunmadan süreci canlı olarak takip edebilecek.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.