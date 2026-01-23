TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Sivas TOKİ kura sonuçları bugün açıklanıyor

Sivas’ta konut sahibi olma hayali kuran binlerce kişi, TOKİ tarafından düzenlenecek kura çekimine kilitlendi. Sosyal konut projeleri kapsamında yapılacak çekilişle birlikte il genelindeki konutların hak sahipleri netleşecek. TOKİ Sivas kura sonuçları resmi adreslerden kura çekimi sonrası görüntülenebilecek.

SİVAS TOKİ KURA SONUÇLARI 2026

TOKİ tarafından Sivas genelinde hayata geçirilen sosyal konut projeleri için kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından sonuç listeleri kamuoyuyla paylaşılacak ve başvuru yapan vatandaşlar isimlerini resmi kanallar üzerinden kontrol edebilecek.

Kura sonuçlarına ilişkin listeler, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecek. Başvuru sürecinin ardından ayrıca kabul ve red listeleri de ilan edilecek.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ Sivas kura çekimi, 23 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yapılacak ve noter gözetiminde ilerleyecek.

Kura çekiminin başlama saati 14.00 olarak açıklandı. Belirlenen saatte başlayacak organizasyonla birlikte Sivas genelinde yapılacak toplam 3 bin 904 sosyal konutun hak sahipleri tek tek belirlenecek.

SİVAS TOKİ KONUTLARI NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas’ta toplam 3 bin 904 konut inşa edilecek. Projelerin büyük bölümü Sivas Merkez’de yer alırken, çevre ilçelerde de farklı kontenjanlar ayrıldı.

Konutların ilçe dağılımı şu şekilde belirlendi: Sivas Merkez’de 2 bin 500, Suşehri’nde 200, Gemerek’te 161, Gürün’de 150, Zara’da 119, Altınyayla’da 100, Divriği’de 110, Doğanşar’da 100, Yıldızeli’de 100, Ulaş’ta 94, İmranlı’da 94, Kangal’da 63, Şarkışla’da 63 ve Koyulhisar’da 50 konut yapılacak.

TOKİ SİVAS KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

Sivas TOKİ kura çekimi, canlı yayın aracılığıyla da takip edilebilecek. Vatandaşlar, çekilişi TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden anlık olarak izleyebilecek. Aynı zamanda TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden de kura sürecine ilişkin yayın yapılacak. Böylece başvuru sahipleri, kura salonunda bulunmadan süreci canlı olarak takip edebilecek.