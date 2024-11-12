TOKİ sosyal konut ihaleleri ne zaman? En fazla konut yapılacak iller belli oldu

12 Kasım 2024 08:01 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 08:08

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşlar için 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut yapacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın en fazla konut yapacağı iller ise merak konusu oldu.

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Tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihalelerini sürdüren TOKİ, 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut projesi ile en fazla konutu İstanbul'da yapılacak.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 70 ilde yapılan 165 bin 55 konut için başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili gelecek yıl açıklama yapması bekleniyor.

TOKİ SOSYAL KONUT İHALELERİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri 7 Kasım’da başladı. 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak.

250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri 2025 yılına kadar tamamlanmış olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT İHALESİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek.

İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416, Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646, İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.

Diğer büyükşehirlerde ihalesine çıkılacak konut sayıları şöyle:

"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."