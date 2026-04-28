TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak? 2026 500 bin sosyal konut sözleşme tarihi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura sürecinin tamamlanmasının ardından TOKİ sözleşmeleri ne zaman yapılacak sorusu merak konusu oldu.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören projesinde, İstanbul etabında gerçekleştirilen kura çekilişlerinin ardından hak sahipleri belirlenirken, sözleşme imzalama sürecine ilişkin detaylar en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Türkiye genelinde büyük ilgi gören sosyal konut projesinin İstanbul etabında kura çekilişlerinin ardından sözleşme imzalama süreci en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
TOKİ sözleşmelerinin genellikle kura sonuçlarının ilan edilmesini takip eden 1 ila 3 ay içerisinde başlatıldığı biliniyor.
2026 yılı için İstanbul özelinde sözleşme imzalama tarihine dair henüz resmi bir takvim paylaşılmadı.
Sözleşme sırasında konut bedelinin yüzde 10'u peşinat olarak tahsil edilecek ve kalan tutar 240 aya varan vade seçenekleriyle ödenecek.
Taksit ödemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla başlayacak.
İlk konut teslimlerinin 2027 yılı itibarıyla başlaması öngörülürken, İstanbul'daki projelerin tamamlanmasının 2028 yılı sonunu bulabileceği ifade ediliyor.
TOKİ SÖZLEŞMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul’da gerçekleştirilen kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından sözleşme süreci gündemin ilk sıralarına yükseldi. Mevcut uygulamalara bakıldığında, sözleşmelerinin genellikle kura sonuçlarının ilan edilmesini takip eden 1 ila 3 ay içerisinde başlatıldığı biliniyor.

2026 yılı için İstanbul özelinde sözleşme imzalama tarihine dair henüz resmi bir takvim paylaşılmadı. Hak sahiplerinin, süreçle ilgili güncel bilgileri TOKİ tarafından yapılacak duyurular üzerinden takip etmesi gerekiyor.

2026 500 BİN SOSYAL KONUT SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme imzalama işlemleri, TOKİ ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Hak sahibi vatandaşlar, kendilerine bildirilecek tarih ve saatlerde ilgili banka şubelerine giderek sözleşmelerini imzalayacak.

Bu süreçte en çok dikkat çeken detaylardan biri ödeme planı oluyor. Sözleşme sırasında konut bedelinin yüzde 10’u peşinat olarak tahsil edilecek ve kalan tutar uzun vadeli taksitlendirme sistemiyle ödenecek.

ÖDEME PLANI NASIL?

Projede sunulan ödeme modeli dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak şekilde planlandı. Buna göre kalan borç için 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak ve taksit ödemeleri sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla başlayacak.

Bu finansman modeli, uzun vadeli ödeme kolaylığı sağlarken aynı zamanda sabit gelirli vatandaşların bütçesine uygun bir sistem sunmayı hedefliyor. Böylece geniş kesimlerin ev sahibi olması amaçlanıyor.

TOKİ KONUT TESLİM TARİHLERİ 2026

Proje kapsamında konut teslimatlarının kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. İlk teslimlerin 2027 yılı itibarıyla başlaması öngörülürken, İstanbul’daki projelerin tamamlanmasının 2028 yılı sonunu bulabileceği ifade ediliyor.

Özellikle Tuzla ve Maltepe gibi bölgelerde inşaat çalışmalarının hızla sürdüğü belirtilirken, projenin etap etap tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

TOKİ sözleşmeleri 2026’da ne zaman imzalanacak?

TOKİ sözleşme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki uygulamalara göre kura sonuçlarının ardından 1 ila 3 ay içinde sürecin başlaması bekleniyor.

TOKİ sözleşmesi imzalarken ne kadar ödeme yapılacak?

Sözleşme sırasında konut bedelinin yüzde 10’u peşinat olarak ödenecek. Kalan tutar ise 240 ay vadeyle taksitlendirilecek ve ödemeler bir sonraki ay başlayacak.

TOKİ konut teslimleri ne zaman yapılacak?

İlk konut teslimlerinin 2027 yılında başlaması planlanıyor. İstanbul’daki projelerin ise 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
