TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri devam ederken, Tekirdağ konut kurası 13 Şubat'ta yapılacak ve 15 Şubat'a kadar 57 ilde 203 binden fazla konutun hak sahipleri belirlenmiş olacak. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kura çekilişleri sürdürülüyor. Tekirdağ konut kurası 13 Şubat'ta saat 11.00'de Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılacak. 11-13 Şubat tarihleri arasında Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir'de konut kurası çekilecek. 15 Şubat itibarıyla 57 ilde toplam 203 bin 111 konutun hak sahipleri belirlenmiş olacak. Tekirdağ kura ve başvuru listelerine TOKİ'nin ilgili web adresinden erişilebilir.

Bu kapsamda Tekirdağ konut kurası, 13 Şubat tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’da icra edilecek.

Öte yandan, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,

12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,

13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun hak sahipleri tespit edilecek.

15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e ulaşacak.

TOKİ Tekirdağ kura çekiliş listesi ile başvurusu reddedilenlerin tam sayfa isim listesine https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/tekirdag.html adresinden erişebilirsiniz.