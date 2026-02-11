TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı

Kategoriler
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.
Bu kapsamda Tekirdağ konut kurası, 13 Şubat tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’da icra edilecek.
Öte yandan, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,
12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,
13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun hak sahipleri tespit edilecek.
15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e ulaşacak.
TOKİ Tekirdağ kura çekiliş listesi ile başvurusu reddedilenlerin tam sayfa isim listesine https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/tekirdag.html adresinden erişebilirsiniz.