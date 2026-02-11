Menü Kapat
 Erdem Avsar

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı

TOKİ tarafından uygulamaya konulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ kura çekimi, 13 Şubat 2026 Cuma günü saat 11.00’de Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda yapılacak. TOKİ Tekirdağ kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi resmi olarak açıklandı.

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 17:57

500 bin projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kura çekilişleri sürdürülüyor.
Tekirdağ konut kurası 13 Şubat'ta saat 11.00'de Namık Kemal Üniversitesi'nde yapılacak.
11-13 Şubat tarihleri arasında Çankırı, Bolu, Tekirdağ ve Balıkesir'de konut kurası çekilecek.
15 Şubat itibarıyla 57 ilde toplam 203 bin 111 konutun hak sahipleri belirlenmiş olacak.
Tekirdağ kura ve başvuru listelerine TOKİ'nin ilgili web adresinden erişilebilir.
Bu kapsamda konut kurası, 13 Şubat tarihinde Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’da icra edilecek.

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı

Öte yandan, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753,

12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950,

13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865 ve Balıkesir'de 7 bin 548 konutun hak sahipleri tespit edilecek.

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı

15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e ulaşacak.

TOKİ Tekirdağ kura çekiliş listesi ile başvurusu reddedilenlerin tam sayfa isim listesine https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/tekirdag.html adresinden erişebilirsiniz.

TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı
TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı
TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı
TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman? Çekiliş listesi erişime açıldı
