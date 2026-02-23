Menü Kapat
TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi! Uşak TOKİ kura çekimi yarın yapılacak

TOKİ Uşak kura kabul listesi yayımlandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Uşak'ta gerçekleştirilecek kura çekimi için geri sayım başladı. 24 Şubat Salı günü yapılacak çekilişte toplam 2 bin 558 konut için hak sahipleri belirlenecek. İl genelinde merkez ve ilçelere dağıtılan konut sayıları netleşirken, başvuru yapan vatandaşlar için kabul ve red listeleri de yayımlandı. Kura çekimi Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapılacak. İşte TOKİ Uşak kura çekimine katılacaklar isim listesi…

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi! Uşak TOKİ kura çekimi yarın yapılacak
’nin 500 bin sosyal konut projesinde Uşak etabı için kura günü geldi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği için yapılacak çekilişin detayları belli oldu. öncesi kabul ve red isim listeleri TOKİ’nin resmi sayfasında yayımlandı. İşte TOKİ Uşak kura çekimi detayları…

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi! Uşak TOKİ kura çekimi yarın yapılacak

TOKİ UŞAK KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin kapsamında Uşak’ta yapılacak kura çekimi 24 Şubat Salı günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Çekiliş, Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak ve toplam 2 bin 558 konut için hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi! Uşak TOKİ kura çekimi yarın yapılacak

Uşak’ta yapılacak kura çekimiyle birlikte merkez ve ilçelerde inşa edilen konutların sahipleri netleşecek. İlçelere göre konut dağılımı Merkez’de 1570, Banaz’da 300, Eşme’de 300, Karahallı’da 100, Sivaslı’da 94, Sivaslı Pınarbaşı’nda 94 ve Ulubey’de 100 olarak açıklandı. Çekiliş, belirlenen takvim doğrultusunda noter huzurunda gerçekleştirilecek kura süreci kapsamında yapılacak.

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi! Uşak TOKİ kura çekimi yarın yapılacak

TOKİ UŞAK KURA ÇEKİMİNE KATILACAK İSİMLER

Uşak’ta başvuru yapan vatandaşlar arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda kabul ve red listeleri belli oldu. Kura çekimine katılmaya hak kazanan isimler, TOKİ 500 bin konut projesinin resmi internet sayfasında yayımlandı ve başvuru sahiplerinin erişimine açıldı.

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi! Uşak TOKİ kura çekimi yarın yapılacak

Kura çekimine katılacak isimler, başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından oluşturulan listeler doğrultusunda belirlendi. Kabul edilen başvuru sahipleri, 24 Şubat Salı günü yapılacak çekilişte isimlerinin ekranda çıkmasını bekleyecek. Red listesinde yer alan adaylar ise kura sürecine dahil edilmeyecek.

TOKİ Uşak kurasına katılacaklar listesi! Uşak TOKİ kura çekimi yarın yapılacak

TOKİ UŞAK KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlanacak. Vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek; bunlardan ilki TOKİ’nin resmi internet sitesi olan www.toki.gov.tr adresi olacak.

Sonuçlar ayrıca e-Devlet Kapısı üzerinden de öğrenilebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek ve isimlerinin asil ya da yedek listede yer alıp almadığını görüntüleyebilecek.

