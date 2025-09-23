Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor? Toki %25 indirim kampanyası hesaplama

TOKİ, vatandaşlara yüzde 25 indirim kampanyası imkanı sunuyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyenlere %25 oranda indirim uygulanacak. TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası hesaplama ve şartları!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor? Toki %25 indirim kampanyası hesaplama
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:35

yüzde 25 indirim kampanyası birçok vatandaşı heyecanlandırırken sadece tüm borcunu kapatanlar değil, yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde de indirim uygulanacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, %25 indirim kampanyası başlatıyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Tüm borcunu kapatamayacak olanlar da kampanyadan yararlanabiliyor. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek. Kampanyanın başlangıç tarihi belli oldu. İndirimden faydalanmak isteyenler 17 Ekim'e kadar ilgili bankalara başvurabilirler. Son başvuru tarihinden sonraki borç kapatmalarda %25 indirim uygulanmayacak.

TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor? Toki %25 indirim kampanyası hesaplama

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI 2025

İndirimden faydalanacak olanlar başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olmalı, geriye dönük taksit veya vergisi bulundurmamalıdır. TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsıyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan yararlanamıyor.

TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor? Toki %25 indirim kampanyası hesaplama

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekmekte. Kampanyada yararlanmak isteyenler 17 Ekim'e kadar ilgili bankalara başvurabiliyor. 17 Ekim'den sonra borç kapatmalarda %25 indirim uygulanmayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sitokin Fırtınası ne? Sitokin Fırtınası nasıl anlaşılır?
ETİKETLER
#Emlak
#konut
#kampanya
#toki
#ındirim
#Peşin Ödeme
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.