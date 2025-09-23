TOKİ yüzde 25 indirim ne zaman başlıyor? Toki %25 indirim kampanyası hesaplama

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası birçok vatandaşı heyecanlandırırken sadece tüm borcunu kapatanlar değil, yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde de indirim uygulanacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Binlerce kişiyi ev sahibi yapan TOKİ, %25 indirim kampanyası başlatıyor. Borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 25 oranında indirim yapılacak. Tüm borcunu kapatamayacak olanlar da kampanyadan yararlanabiliyor. Borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 25 indirim kampanyasından kısmi faydalanabilecek. Kampanyanın başlangıç tarihi belli oldu. İndirimden faydalanmak isteyenler 17 Ekim'e kadar ilgili bankalara başvurabilirler. Son başvuru tarihinden sonraki borç kapatmalarda %25 indirim uygulanmayacak.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI 2025

İndirimden faydalanacak olanlar başvuru tarihi itibarıyla o aya ait taksitlerini ödemiş olmalı, geriye dönük taksit veya emlak vergisi bulundurmamalıdır. TOKİ tarafından satışı 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilen ve geri ödeme taksitleri en geç bu tarihe kadar başlamış konut ve iş yerlerini kapsıyor. Taksit sayısı 12 ay ve daha az olanlar kampanyadan yararlanamıyor.

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

Kampanyadan faydalanmak isteyenler Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşan projelerde ise site yönetiminden "alacakları-borcu yoktur" belgesi ile ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerini gösterir belgenin bankaya sunulması gerekmekte. Kampanyada yararlanmak isteyenler 17 Ekim'e kadar ilgili bankalara başvurabiliyor. 17 Ekim'den sonra borç kapatmalarda %25 indirim uygulanmayacak.