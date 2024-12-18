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TOKİ'den 51 ilde 2 gün sürecek arsa satışının detayları belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Aralık 2024 18:06 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 18:27
TOKİ&#039;den 51 ilde 2 gün sürecek arsa satışının detayları belli oldu

51 ildeki arsalar için TOKİ tarafından düzenlenecek olan açık artırma usulü ile yapılacak satışın detayları merak ediliyor.

TOKİ​, 51 ilde 607 arsayı satışa çıkaracağını açıkladı.

İstanbul​, İzmir​ ve Ankara’daki arsaların da satışta olacağı açık artırmanın 2 gün süreceği belirtilirken açık artırmanın detayları da belli oldu.

TOKİ'den 51 ilde 2 gün sürecek arsa satışının detayları belli oldu - 1. Resim

TOKİ AÇIK ARTIRMA ŞARTLARI NELER?

Açık artırmaya katılacak alıcıların yüzde 25 peşinat vermesi gerekirken, ayrıca katılım teminatı da ödemeleri gerekiyor.

Arsa​ satışı Ankara ve İstanbul'da İstanbul  TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya adreslerinde gerçekleşecek.

Ayrıca vatandaşlar açık artırmaya çevrim içi katılım da sağlanabilecek.

TOKİ'den 51 ilde 2 gün sürecek arsa satışının detayları belli oldu - 2. Resim

TOKİ AÇIK ARTIRMA HANGİ ŞEHİRDE?

TOKİ’den yapılan açıklamaya göre açık artırmaya sunulacak arazilerin illeri ve tarihleri şöyle:

24 Aralık 2024 saat 10.30:

Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

25 Aralık 2024 saat 10.30:

Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

Sıkça Sorulan Sorular
24-25 Aralık tarihlerinde.

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Kaynak: TGRT Haber
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