TOKİ'den 51 ilde 2 gün sürecek arsa satışının detayları belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

18 Aralık 2024 18:06 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 18:27

51 ildeki arsalar için TOKİ tarafından düzenlenecek olan açık artırma usulü ile yapılacak satışın detayları merak ediliyor.