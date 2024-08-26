Tolga Çevik’in Atatürk’ü oynadığı 100 Yıllık Armağan filmi bu akşam yayınlanacak

26 Ağustos 2024 16:16 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:32

Türkiye bir kez daha özlemle yad ediyor! Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı

Türkiye bir kez daha özlemle yad ediyor! Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı

Birçok projede yer alan komedyen Tolga Çevik yeni bir projeye imza atıyor. İlk fotoğrafın bugün yayınlandığı '100 Yıllık Armağan' bu akşam yayınlanırken izlemek isteyenler saat kaçta ve nerede yayınlanacağını araştırdı.

TOLGA ÇEVİK'İN ATATÜRK'Ü OYNADIĞI 100 YILLIK ARMAĞAN HANGİ KANALDA?

100 Yıllık Armağan filminin başrolünde Tolga Çevik yer alırken Ali Taner Baltacı yazıyor ve yönetiyor. Heyecanla beklenen film bu akşam 22.00'da Star Tv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

100 YILLIK ARMAĞAN FİLMİ OYUNCU KADROSU

Atatürk rolünü komedyen Tolga Çevik canlandırırken projede Engin Alkan, Burcu Kara, Onur Buldu ve Gökşen Ateş yer alıyor.

Engin Alkan Celal Bayar, Burcu Kara Hatice Hanım, Onur Buldu Kumbaracı’yı canlandırırken Celal Bayar’ın eşi Reşide Bayar’a Gökşen Ateş oynuyor.

TOLGA ÇEVİK ATATÜRK FİLMİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türkiye İş Bankası'nın kuruluş yıllarına dair kesitlerin konu ele alındığı film bugün ekranlara gelecek.

İzlemek isteyenler Star TV ekranlarında 22.00'da izleyebilecek.