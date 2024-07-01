Tolga Çevik'in yeni programı Tolgshow Filtresiz 2 Temmuz Salı günü saat 20.00'da yayınlanacak

01 Temmuz 2024 14:31 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:56

Uzun zamandır televizyon ekranlarında yeni program yapmayan Tolga Çevik'in tekrardan geri döneceği ortaya çıktı.

Arkadaşım Hoşgeldin gibi talk show programları ile tanınan ünlü komedyen şimdi de 'Tolgshow Filtresiz' programı ile geliyor.

Vatandaşlar tarafından başarılı komedyenin yeni programının tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor.

TOLGA ÇEVİK'İN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tolga Çevik'in eski programlarında bulunan yönetmen rolündeki Fırat Parlak'ın da yer aldığı program 2 Temmuz'dan itibaren her salı günü saat 20.00'da yayınlanacak.

TOLGA ÇEVİK'İN YENİ PROGRAMI HANGİ KANALDA?

Yapımcılığını 25 Film'in üstlendiği Tolgshow Filtresiz NOW TV ekranlarında yayınlanacak.