Tolga Çevik'in yeni programı Tolgshow Filtresiz 2 Temmuz Salı günü saat 20.00'da yayınlanacak
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
01 Temmuz 2024 14:31 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 14:56
Ünlü komedyen Tolga Çevik'in yeni talk show programı 'Tolgshow Filtresiz'in yayınlanacağı tarih ve kanal belli oldu. Yeni program her hafta salı günleri saat 20.00'da televizyon ekranlarına gelecek.
Uzun zamandır televizyon ekranlarında yeni program yapmayan Tolga Çevik'in tekrardan geri döneceği ortaya çıktı.
Arkadaşım Hoşgeldin gibi talk show programları ile tanınan ünlü komedyen şimdi de 'Tolgshow Filtresiz' programı ile geliyor.
Vatandaşlar tarafından başarılı komedyenin yeni programının tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor.
TOLGA ÇEVİK'İN YENİ PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tolga Çevik'in eski programlarında bulunan yönetmen rolündeki Fırat Parlak'ın da yer aldığı program 2 Temmuz'dan itibaren her salı günü saat 20.00'da yayınlanacak.
TOLGA ÇEVİK'İN YENİ PROGRAMI HANGİ KANALDA?
Yapımcılığını 25 Film'in üstlendiği Tolgshow Filtresiz NOW TV ekranlarında yayınlanacak.
Kaynak: TGRT HABER