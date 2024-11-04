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Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:47
Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu

Tartışmalı Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ortalık karışırken yayıncı kuruluş BeINsports'ta Tolga Zengin krizi patlak verdi.

Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 mağlup etti. Tartışmalı geçen maça ilişkin yayıncı kuruluşta devre arasında da eleştirilerde bulunan Tolga Zengin, maçın ardından yayına katılmadı.

Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu - 1. Resim

TOLGA ZENGİN NE DEDİ?

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin Trabzonspor'un verilmeyen golüne, “Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

 Tolga Zengin'in maç sonu programında yer almaması dikkat çekti.

Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu - 2. Resim

TOLGA ZENGİN NEDEN YAYINA ÇIKMADI?

Zengin'in yayına çıkmaması üzerine çeşitli iddialar ortaya atılırken yayıncı kuruluştan bir açıklama yapılmadı.

Tolga Zengin’in devre arasında hakem konuşmaması konusunda uyarıldığı için kendi isteğiyle yayına çıkmadığı iddia edildi.

Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu - 3. Resim

Başka bir iddiada ise Tolga Zengin'in yaptığı hakem eleştirisi nedeniyle yayına çıkarılmadığı iddia edildi.

Sıkça Sorulan Sorular
"Ben bunda iyi niyet aramıyorum"
Uzatmanın son dakikasında gelen golle Fenerbahçe 3-2 galip ayrıldı.

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Kaynak: TGRT Haber

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