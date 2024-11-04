Tolga Zengin’in Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası neden yayına çıkmadığı belli oldu

04 Kasım 2024 14:40 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:47

Tartışmalı Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ortalık karışırken yayıncı kuruluş BeINsports'ta Tolga Zengin krizi patlak verdi.

Trabzonspor - Fenerbahçe tartışmalı pozisyonları Bein Trio'da yorumlandı! Gol iptali ve penaltı kararları için flaş yorumlar! 'VAR müdahalesi yanlış!'

Trabzonspor - Fenerbahçe tartışmalı pozisyonları Bein Trio'da yorumlandı! Gol iptali ve penaltı kararları için flaş yorumlar! 'VAR müdahalesi yanlış!'

Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 mağlup etti. Tartışmalı geçen maça ilişkin yayıncı kuruluşta devre arasında da eleştirilerde bulunan Tolga Zengin, maçın ardından yayına katılmadı.

TOLGA ZENGİN NE DEDİ?

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Tolga Zengin Trabzonspor'un verilmeyen golüne, “Bu hata değil. Çok net bir şey artık. Devamlı olan bir şey. Ben bunda iyi niyet aramıyorum” sözleriyle tepki gösterdi.

Tolga Zengin'in maç sonu programında yer almaması dikkat çekti.

TOLGA ZENGİN NEDEN YAYINA ÇIKMADI?

Zengin'in yayına çıkmaması üzerine çeşitli iddialar ortaya atılırken yayıncı kuruluştan bir açıklama yapılmadı.

Tolga Zengin’in devre arasında hakem konuşmaması konusunda uyarıldığı için kendi isteğiyle yayına çıkmadığı iddia edildi.

Başka bir iddiada ise Tolga Zengin'in yaptığı hakem eleştirisi nedeniyle yayına çıkarılmadığı iddia edildi.