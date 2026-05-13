İstanbul’un tarihi mirasını gece atmosferinde keşfetmek isteyenler için geri sayım başladı. Yaz sezonuyla birlikte yeniden düzenlenecek Topkapı Sarayı gece ziyaretleri kapsamında sarayın belirli bölümleri özel ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek.

HABERİN ÖZETİ Topkapı Sarayı gece turu ücreti 2026: Ne zaman başlıyor, ne zamana kadar sürecek? İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tarihi mirası, özel ışıklandırmalar eşliğinde gece ziyaretleri ile keşfedilecek. Topkapı Sarayı gece ziyaretlerinin 20 Haziran 2026 itibarıyla başlaması ve yaz dönemi boyunca cumartesi günleri 21.00-23.00 saatleri arasında düzenlenmesi planlanıyor. Gece ziyaretlerinin eylül ortasına kadar sürmesi bekleniyor ve sarayın Kubbealtı, Silah Müzesi, Cariyeler Taşlığı, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Osmanlı Hazinesi gibi belirli bölümleri gezilebilecek. 2026 yılı için Milli Saraylar tarafından resmi gece turu ücret tarifesi henüz açıklanmadı, ancak sektör kaynaklarına göre yerli ziyaretçiler için 750-1000 TL, yabancı ziyaretçiler için ise 3000-5000 TL arasında olması bekleniyor. 2026 yılı gündüz ziyaret ücretleri de güncellenmiş olup, Topkapı Sarayı, Harem ve Aya İrini'yi kapsayan kombine bilet yerli ziyaretçiler için 500 TL, yabancı ziyaretçiler için 2750 TL olarak belirlenmiştir.

TOPKAPI SARAYI GECE ZİYARETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 sezonunda Topkapı Sarayı gece ziyaretlerinin 20 Haziran itibarıyla başlaması bekleniyor. Yaz dönemi boyunca devam edecek uygulamanın, geçmiş yıllarda olduğu gibi cumartesi günleri düzenlenmesi planlanıyor.

Ziyaret saatlerinin ise 21.00 ile 23.00 arasında olması öngörülüyor. Gece gezileri iki ayrı grup halinde gerçekleştirilecek ve girişler belirli saat aralıklarıyla yapılacak.

TOPKAPI SARAYI GECE TURU NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Gece ziyaretlerinin eylül ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Daha önceki uygulamalarda tur başlangıç noktası Bab-ı Hümayun olarak belirlenmişti. Sesli rehber desteği sunulan gece turlarında sarayın belirli avluları, hazine bölümü ve bazı özel alanları ziyaretçilere açık tutulmuştu.

Bu yıl da benzer bir rota uygulanması bekleniyor.

TOPKAPI SARAYI GECE TURU ÜCRETLERİ 2026

2026 yılı için Milli Saraylar tarafından gece ziyaretlerine dair resmi ücret tarifesi henüz açıklanmadı. Ancak turizm şirketleri ve rehberli organizasyonlarda satışa çıkan bazı etkinliklerde fiyatların şekillenmeye başladığı görülüyor.

Rehberli gece turlarında kişi başı ücretlerin yaklaşık 1750 TL seviyesine kadar çıktığı organizasyonlar bulunuyor. Sektör kaynaklarında yer alan bilgilere göre, standart gece ziyaret biletlerinin yerli ziyaretçiler için yaklaşık 750 TL ile 1000 TL arasında olması bekleniyor. Yabancı ziyaretçi fiyatlarının ise 3000 TL ile 5000 TL bandına çıkabileceği değerlendiriliyor.

Özel rehberli ve sınırlı kontenjanlı etkinliklerde fiyatların daha yüksek seviyelerde olabileceği belirtiliyor. Resmi tarifenin açıklanmasının ardından fiyatların netleşmesi bekleniyor.

GÜNDÜZ ZİYARETİ BİLET FİYATLARI

Topkapı Sarayı’nın 2026 yılı gündüz ziyaret ücretleri de güncellendi. Topkapı Sarayı, Harem ve Aya İrini bölümlerini kapsayan kombine bilette yerli ziyaretçi fiyatı 500 TL olarak uygulanıyor. Yabancı ziyaretçiler için kombine bilet ücreti ise 2750 TL seviyesinde bulunuyor.

İndirimli bilet fiyatı 250 TL olarak açıklandı. Harem bölümü için yerli ziyaretçilerden 400 TL alınırken yabancı ziyaretçiler için ücret 1050 TL olarak uygulanıyor. Aya İrini giriş ücreti ise yerli ziyaretçiler için 350 TL seviyesinde bulunuyor.

Öğrenciler için indirimli giriş uygulaması devam ederken, 0-6 yaş arası ziyaretçiler ücretsiz giriş yapabiliyor. Müzekart ise Topkapı Sarayı’nın ana bölümlerinde geçerli olsa da Harem ve Aya İrini bölümlerinde kullanılmıyor.

TOPKAPI SARAYI GECE TURUNDA HANGİ BÖLÜMLER GEZİLECEK?

Gece ziyaretleri kapsamında sarayın en dikkat çeken bölümleri ziyaretçilere açılıyor. Kubbealtı, Silah Müzesi, Cariyeler Taşlığı, III. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol gece rotasında yer alan alanlar arasında bulunuyor.

Enderun Avlusu’nda yer alan Mukaddes Emanetler Dairesi, Arz Odası, Fatih Köşkü ve Seferli Koğuşu da ziyaret edilebilecek bölümler arasında gösteriliyor. Osmanlı hazinesinin en önemli eserlerinden Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi tarihi parçalar da gece ışıkları altında görülebilecek.

Dördüncü Avlu’da bulunan Havuzlu Teras, İftariye Kameriyesi ve Mecidiye Köşkü çevresi ise İstanbul manzarasıyla dikkat çeken alanlar arasında yer alıyor. Bazı köşkler yalnızca dışarıdan görülebilecek şekilde ziyarete açılıyor.

