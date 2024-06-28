Topkapı Sarayı her cumartesi gece 21.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek

28 Haziran 2024 14:42 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 15:18

Tarihte bir ilk! Topkapı Sarayı gece de açık olacak

Tarihte bir ilk! Topkapı Sarayı gece de açık olacak

İstanbul'un en önemli tarihi simgelerinden olan Topkapı Sarayı'nda yeni bir ziyaret sistemi başlatıldı.

Sistem kapsamında artık ziyaretçiler Topkapı Sarayı'nı gece gezebilecek.

Vatandaşlar tarafından Topkapı Sarayı'nın geceleri hangi saatlerde, ne zaman gezilebileceği ve biletlerin nerede satıldığı merak ediliyor.

TOPKAPI SARAYI HANGİ GÜNLER GECE AÇIK?

Açıklanan bilgilere göre Topkapı Sarayı 29 Haziran 2024 tarihinden itibaren her cumartesi günü gece saatlerinde ziyaretçiler kabul edecek.

TOPKAPI SARAYI GECE SAAT KAÇTA ZİYARET EDİLEBİLİYOR?

Topkapı Sarayı'na gece iki grup halinde ziyaretler düzenlenecek.

Bu ziyaretlerde ilk grup saat 21.00'da içeri alınırken ikinci grup ise 22.00'da kabul edilecek.

Açıklanan bilgilere göre gruplar en fazla 300 kişiden oluşacak.

TOPKAPI SARAYI GECE ZİYATERLERİ NERELERİ KAPSIYOR?

Ziyaretler sırasında başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olacak.

Gezi boyunca ziyaretçiler Divan-ı Hümayun, Kubbealtı, Saray Saatleri Galerisi, Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi, Mabeyn Taşlığı, Altın Yol, Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Havuzlu Teras ve Hazine Serigisi'ni ziyaret edebilecek.

TOPKAPI SARAYI GECE ZİYARETLERİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Geziye özel biletler Topkapı Sarayı'nın önünde bulunan gişelerden alınabilecek.