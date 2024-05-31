Toplam fiyatı 3.700 TL olan 4 oyun XBOX'ta ücretsiz oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 17:35 - Güncelleme : 31 May 2024 17:08
FreePlayDays kapsamında bu hafta XBOX'ta 4 oyun ücretsiz olarak dağıtılıyor! Peki, hangi oyunları ücretsiz deneyebilirsiniz? Detaylar haberimizde!
Xbox, FreePlayDays kapsamında toplam değeri 3.776 TL olan dört oyunu ücretsiz oynanabilir hale getirdi.
Bu hafta sonu, aşağıdaki oyunları ücretsiz deneyebilirsiniz:
Assetto Corsa Competizione - 238,75 TL: Game Pass Core veya Game Pass Ultimate aboneleri için.
Dragon Ball Xenoverse 2 - 89,00 TL: Game Pass Core veya Game Pass Ultimate aboneleri için.
Skull and Bones - 1.450 TL: Game Pass Core veya Game Pass Ultimate aboneleri için.
Call of Duty Modern Warfare III - 1.999 TL: Herkes için.
Ayrıca, bu oyunlar için indirim fırsatları da sunulmuş durumda.
Kampanya, bu hafta sonu ile sınırlı.
Kaynak: TGRT Haber