Toplam fiyatı 3.700 TL olan 4 oyun XBOX'ta ücretsiz oldu

31 May 2024 17:35 - Güncelleme : 31 May 2024 17:08

Xbox, FreePlayDays kapsamında toplam değeri 3.776 TL olan dört oyunu ücretsiz oynanabilir hale getirdi.

Bu hafta sonu, aşağıdaki oyunları ücretsiz deneyebilirsiniz:

Assetto Corsa Competizione - 238,75 TL: Game Pass Core veya Game Pass Ultimate aboneleri için.

Dragon Ball Xenoverse 2 - 89,00 TL: Game Pass Core veya Game Pass Ultimate aboneleri için.

Skull and Bones - 1.450 TL: Game Pass Core veya Game Pass Ultimate aboneleri için.

Call of Duty Modern Warfare III - 1.999 TL: Herkes için.

Ayrıca, bu oyunlar için indirim fırsatları da sunulmuş durumda.

Kampanya, bu hafta sonu ile sınırlı.