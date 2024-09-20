Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya yarışlarına sakatlığı nedeniyle katılmayacak

20 Eylül 2024 12:34 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 15:05

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya yarışı 21 Eylül'de düzenlenecek. Yarışın başlamasına saatler kala Toprak Razgatlıoğlu yok mu, neden yarışmıyor soruları gündeme geldi.

Toprak Razgatlıoğlu korkuttu! 200 kilometre hızla giderken kaza yaptı

Toprak Razgatlıoğlu korkuttu! 200 kilometre hızla giderken kaza yaptı

Motorsporlarını seven vatandaşlar tarafından yakından takip edilen 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışı İtalya'da düzenlenecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu​'nun İtalya yarışında yarışıp yarışmayacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU İTALYA'DA YARIŞACAK MI, NEDEN YOK?

2024 Dünya Süperbike Şampiyonası'nın İtalya yarışında Toprak Razgatlıoğlu sakatlığı nedeniyle yer almayacak.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SAKATLANDI MI, NEDEN?

Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı olan Fransa​'daki serbest antrenman seansında kaza geçirmişti.

Kaza sonucunda hastaneye kaldırılan milli motosikletçinin sakatlandığı açıklanmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milli motosikletçi "Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an iyiyim. Kontrol altında tutuyorlar, tekrardan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

2024 DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI İTALYA YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya'nın 3 bin 768 kilometre uzunluğundaki Cremona Pisti'nde düzenlenecek olan 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın dokuzuncu yarışının takvimi şöyle:

20 EYLÜL

1. Antrenman Seansı - 11:20

2. Antrenman Seansı - 16:00

21 EYLÜL

3. Antrenman Seansı - 10:00

SP - 12:00

22 EYLÜL

Yarış 1 - 15:00

Isınma Turları - 10:00

SP Yarışı - 12:00

Yarış 2 - 15:00