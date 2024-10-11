Toprak Razgatlıoğlu puan farkını 63'ün üzerine çıkartırsa dünya şampiyonu olacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

11 Ekim 2024 12:14 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 12:36

2024 Dünya Superbike şampiyonasının 11. yarışı bu hafta Portekiz'de düzenlenecek. Yarışta Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyon olma ihtimali bulunuyor. Şampiyonayı yakından takip edenler tarafından Toprak Razgatlıoğlu birinci olursa dünya şampiyonu olacak mı sorusunun cevabı merak ediliyor.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu​'nun yer aldığı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. yarışı bu hafta Protekiz'de bulunan Estoril Pisti'nde düzenlenecek. Yarışta Toprak Razgatlıoğlu'nun erkenden şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Yarışın başlamasına saatler kala Toprak Razgatlıoğlu'nun birinci olursa şampiyon olup olmayacağı gündem oldu. TOPRAK RAZGATLIOĞLU BİRİNCİ OLURSA ŞAMPİYON OLACAK MI? Toprak Razgatlıoğlu'nun Protekiz'de erken şampiyonluğu ilan etmesi için puan farkını 63'e çıkarması gerekiyor. Milli motosikletçi bu sene İtalya'da düzenlenen yarışlara sakatlığı nedeniyle katılamadı. İtalya yarışında hiç puan alamamasına rağmen Toprak Razgatlıoğlu 414 puan ile lider konumda bulunuyor. En yakın rakibi İtalyan Nicola Bulega ise 375 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Portekiz​ yarışında Nicola Bulega kötü bir sonuç elde ederse, Toprak Razgatlıoğlu birinci olması durumunda şampiyon olacak. TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NE ZAMAN? Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz'de ilk yarışına 12 Ekim Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.15'te çıkacak. İkinci yarış ise 13 Ekim Pazar günü saat 17.15'te düzenlenecek. TOPRAK RAZGATLIOĞLU'NUN YARIŞI NASIL İZLENİR? 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın bütün karşılaşmaları Redbull TV üzerinden yayınlanıyor.